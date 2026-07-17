EHRC/ORM/ARC, Weiz: Rallye Radio | 17.07.2026
Rallye Radio Weiz: Einstiegszeiten & Links
Das Rallye Radio Weiz bringt wieder die Stimmen der Piloten aus der Regrouping-Zone - alle Einstiegszeiten und die Links für Live und zum Nachhören.
Noir Trawniczek ist auch bei der Rallye Weiz wieder auf Stimmenfang unterwegs. Zu folgenden Zeiten können die Interviews LIVE über folgenden Link empfangen werden: mixlr.com/rallye-radio-noir
Freitag, 17. Juli 2026
17.40 Uhr: ORM Stimmen der Piloten nach SP2
19.40 Uhr: EHRC Stimmen der Piloten nach SP3
20.15 Uhr ORM Stimmen der Piloten nach SP3
Samstag, 18. Juli 2026
12.00 Uhr: EHRC Stimmen der Piloten nach SP7
12.35 Uhr: ORM Stimmen der Piloten nach SP7
15.50 Uhr: ORM Stimmen der Piloten nach SP9
17.41 Uhr: EHRC & ORM Stimmen der Piloten vor dem Ziel
LIVE:
mixlr.com/rallye-radio-noir
Zum Nachhören: Über folgenden Link können die Interviews unmittelbar nach dem Ende des Live-Streams abgehört werden:
mixlr.com/rallye-radio-noir/showreel
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