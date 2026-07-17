EHRC/ORM/ARC, Weiz: Rallye Radio

Das Rallye Radio Weiz bringt wieder die Stimmen der Piloten aus der Regrouping-Zone - alle Einstiegszeiten und die Links für Live und zum Nachhören.

Das Rallye Radio Weiz bringt wieder die Stimmen der Piloten aus der Regrouping-Zone - alle Einstiegszeiten und die Links für Live und zum Nachhören.

Noir Trawniczek ist auch bei der Rallye Weiz wieder auf Stimmenfang unterwegs. Zu folgenden Zeiten können die Interviews LIVE über folgenden Link empfangen werden: mixlr.com/rallye-radio-noir



Freitag, 17. Juli 2026



17.40 Uhr: ORM Stimmen der Piloten nach SP2

19.40 Uhr: EHRC Stimmen der Piloten nach SP3

20.15 Uhr ORM Stimmen der Piloten nach SP3



Samstag, 18. Juli 2026



12.00 Uhr: EHRC Stimmen der Piloten nach SP7

12.35 Uhr: ORM Stimmen der Piloten nach SP7

15.50 Uhr: ORM Stimmen der Piloten nach SP9

17.41 Uhr: EHRC & ORM Stimmen der Piloten vor dem Ziel



LIVE:

mixlr.com/rallye-radio-noir



Zum Nachhören: Über folgenden Link können die Interviews unmittelbar nach dem Ende des Live-Streams abgehört werden:

mixlr.com/rallye-radio-noir/showreel



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