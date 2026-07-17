EHRC/ORM/ARC, Weiz: Vor dem Start

Mit einer furiosen Opening Party in der Europa-Allee wurde gestern Abend die Rallye Weiz 2026 eröffnet und bestärkte damit ihr internationales Niveau, das ihr seit vielen Jahren beiwohnt. Neben den modernen Boliden mit ihren Piloten wurden vor allem auch die Fahrzeuge aus früheren Epochen, die im Rahmen der FIA European Historic Rally Championship (EHRC) praktisch schon zum Fixprogramm der Rallye Weiz gehören, von den Fanmassen bestaunt.



So still und ehrfurchtsvoll die unzähligen Besucher sich bei der live vorgetragenen inoffiziellen Bundeshymne „I am from Austria“ verhielten, so laut brandete der Applaus auf, als das bestens gelaunte Moderatorenduo Peter und Nico Bauregger um 20.15 Uhr das erste Team auf der Startrampe begrüßten. Exakt sieben Jahre, nachdem dort schon der Finne Jari Latvala mit einem Werks-Toyota Celica GT Four stand, jubelte diesmal die Menge dessen Sohn Jari-Matti Latvala zu, der mit demselben Fabrikat der diesjährige EHRC-Star in der Oststeiermark ist. Dicht gefolgt freilich vom nicht minder prominenten Franzosen Francois Delecour und Österreichs fünffachem Historic-Europameister Karl Wagner.



Natürlich genossen aber auch die ORM-Starter die unbändige Sympathie, die ihnen von den Fans entgegengebracht wurde. Serien-Staatsmeister Simon Wagner, Weiz-Spezialist Hermann Neubauer, Herausforderer Michael Lengauer, Albert von Thurn und Taxis, die ORM-2-Favoriten Günther Knobloch und Christoph Zellhofer, ORM-3-Champion Marcel Neulinger. Ihnen allen und vielen mehr gehört ab heute die sportliche Bühne in Weiz.



80 Teams starten am Nachmittag ab 15.30 Uhr vom Gasthof Strobl weg in die Rallye Weiz 2026. Heute stehen drei Sonderprüfungen auf dem Programm. Morgen folgen acht weitere Wertungsabschnitte.



Zeitplan

www.rallye-weiz.at/2026/zeitplan.html



Rallye Weiz Radio 2026



Noir Trawniczek ist auch bei der Rallye Weiz wieder auf Stimmenfang unterwegs. Zu folgenden Zeiten können die Interviews LIVE über folgenden Link empfangen werden: mixlr.com/rallye-radio-noir



Freitag, 17. Juli 2026



17.40 Uhr: ORM Stimmen der Piloten nach SP2

19.40 Uhr: EHRC Stimmen der Piloten nach SP3

20.15 Uhr ORM Stimmen der Piloten nach SP3



Samstag, 18. Juli 2026



12.00 Uhr: EHRC Stimmen der Piloten nach SP7

12.35 Uhr: ORM Stimmen der Piloten nach SP7

15.50 Uhr: ORM Stimmen der Piloten nach SP9

17.41 Uhr: EHRC & ORM Stimmen der Piloten vor dem Ziel



LIVE:

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Zum Nachhören: Über folgenden Link können die Interviews unmittelbar nach dem Ende des Live-Streams abgehört werden:

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