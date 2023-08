ERC, Barum-Rallye: Etappe 1

bereits im Vorjahr mit Platz drei glänzen konnten, liegt das Duo nach der ersten Etappe erneut auf Podiumskurs. Am Freitagabend konnten Wagner/Winter bei der traditionellen Abendprüfung in Zlin sogar die Bestzeit in den Asphalt brennen.



Nach sieben von 13 Sonderprüfungen führt der Barum-Kenner und langjährige Skoda-Werkspilot Jan Kopecky mit 14,9 Sekunden Vorsprung auf den Ungarn Miklos Csomos sowie 28,7 Sekunden auf Wagner, der wieder auf einem von Eurosol Racing eingesetzten Skoda Fabia RS Rally2 unterwegs ist. Der Doppel-Staatsmeister erklärt: „Morgen heißt es voll fokussiert bleiben, den Speed halten und keine Fehler machen. Wir freuen uns auf sechs weitere anspruchsvolle Sonderprüfungen vor tausenden Zusehern.“



Gesichert ist der erneute Podestplatz freilich noch nicht - von hinten lauern Größen wie Adam Brezik (+12,5 Sekunden auf Wagner), Hayden Paddon (+14,1) oder Filip Mares (18,2). Das Baumschlager Rallye Racing Team ist wieder mit Albert von Thurn und Taxis vertreten, der mit Jara Hain im Skoda Fabia RS Rally2 auf Platz 14 liegt.



Großartig lief es am Samstagvormittag für Fabian Zeiringer und Angelika Letz im Waldherr Motor Sport Opel Corsa Rally4. In der ERC4 konnte das Duo auf Platz drei in die Mittagspause gehen - zwar rutschte man am Nachmittag auf Platz sechs ab, doch das Podium ist im dicht gedrängten Feld noch immer möglich, lediglich 13,6 Sekunden fehlen auf ein solches Ergebnis. Mit dem von Wurmbrand Racing eingesetzten Opel Corsa Rally4 liegt der Deutsche Norman Kreuter auf Rang elf der ERC4. Enrico Windisch und Kurt Huber lagen in ihrem Audi A1 R4 in der Mittagspause auf Gesamtrang 52, fielen danach jedoch aus.



Am Sonntag stehen noch zweimal drei Sonderprüfungen auf dem Programm, die letzte SP wird um 16.05 Uhr gestartet.