ERC, Gran Canaria: Bericht

„Wir haben uns ein Bisschen mehr erhofft, aber die Zeitabstände waren hier extrem knapp - die gestrigen Bremsprobleme haben uns etwas Zeit gekostet und heute gab es doch recht viel Wald, wodurch die Strecken am Vormittag für uns noch relativ ‚grün‘ waren. Am Nachmittag waren wir dann näher dran, sodass wir uns zum Beispiel noch Efren Llarena schnappen konnten - und das ist ja auch nicht irgendwer.“ - Simon Wagner fasst gegenüber motorline.cc gewohnt professionell die Gran Canaria Rallye zusammen, die der Eurosol Skoda Pilot und sein Co Gerald Winter noch auf Platz zehn beenden konnten, nachdem sie nach der ersten Etappe noch auf Platz 14 lagen.



Der Rückstand auf den Sieger Yoann Bonato im Citroen C3 Rally2 betrug am Ende 1:17,7 Minuten. Bonato spürte über die gesamte Rallye den heißen Atem seines französischen Landsmanns Mathieu Franceschi (Skoda Fabia RS Rally2), dem letztendlich nur 2,8 Sekunden auf den ersehnten Sieg fehlten. Mit einer grandiosen Leistung konnte sich am Ende noch der spanische Lokalmatador Alejandro Cachon im Toyota GR Yaris Rally2 auf den dritten Platz katapultieren.



Hermann Neubauer und Bernhard Ettel belegten in ihrem Kresta Racing Skoda Fabia RS Rally2 mit rund drei Minuten Rückstand Platz 20.



“Albert arbeitet hart an sich“



Lediglich 22 Sekunden dahinter landeten Albert von Thurn und Taxis und sein neuer Copilot Frank Christian auf Platz 23. Der 40-jährige BRR Skoda Pilot konnte in dem stark besetzten Feld gute SP-Zeiten markieren und erntet damit auch das Lob seines Teamchefs Raimund Baumschlager, der gegenüber motorline.cc erklärt: „Albert wurde bislang unterschätzt - manche Leute dachten, er würde nur zum Spaß fahren, doch er arbeitet hart an sich und wird auch immer schneller. Natürlich: Jetzt misst er sich mit den Besten - und da wird die Luft entsprechend dünner.“



Verbotenes Wasser



Waldherr Motor Sport konnte in der Junior ERC/ERC4 als ADAC Opel Junior Team mit Calle Carlberg und Timo Schulz hinter Sieger Mille Johansson die Plätze zwei und drei erringen. Das ebenfalls von Waldherr Motor Sport betreute rumänische Damenduo Cristiana Oprea/Alexia Parteni wurde bereits am Ende der ersten Etappe disqualifiziert. Als Begründung wird in der Stewards Decision Nr5 erläutert, dass Oprea und Parteni in der Media Zone Wasser in ihren Kühler füllten, welches sie zuvor in einem Shop erworben hatten. Dass die beiden Bulgarinnen sich entschuldigten und erklärten, dass sie nicht wussten, dass dies verboten sei, konnte die Stewards nicht erweichen, das Duo durfte die zweite Etappe nicht mehr fortsetzen.