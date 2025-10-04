RALLYE

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
Suche ein- und ausblenden.
ERC, Kroatien-Rallye: Tag 1
Foto: Red Bull Content Pool

ERC, Kroatien-Rallye: Tag 1 | 04.10.2025

Österreichische Ausfallsorgie

Kein guter erster Tag für die Österreicher in Kroatien: Aufgabe von Lichtenegger, Ausfälle von Wagner, „Tessitore“ und Windisch. Im Kampf um den Titel verabschiedete sich Mabellini, Armstrong führt, doch Marczyk als Sechster mit guten Titelchancen.

Noir Trawniczek

Kein Glück für Österreichs Piloten bei der Kroatien-Rallye. Maximilian Lichtenegger musste schon vor der Rallye mit einer Magengrippe w.o. geben. Auf SP1 folgten der Ausfall von Enrico Windisch (ob er am Sonntag weiterfährt, ist unklar) und auch der Defekt/Ausfall von „Tessitore“ - laut Race Rent Austria-Teamchef Wolfgang Schmollngruber wird der Neo-Proto-Liebhaber die Fahrt nicht fortsetzen.

Auf SP2 dann der Abflug von Simon Wagner. Laut Auskunft von motorline.cc sind Simon und Hanna Ostlender unverletzt, doch die Fahrt wird am Sonntag nicht fortgesetzt. Auf Facebook schrieb Wagner: "Unser erster Ausfall in dieser Saison tut uns sehr leid für das gesamte Team. Es ist sehr schade, dass wir unser Potential nicht zeigen konnten." Aufmunternd fügte der fünffache Staatsmeister und Tschechische Vizestaatsmeister hinzu: "Wir hören nicht auf zu arbeiten. Stay tuned whats coming next ;)."

Alfred Kramer junior und Jürgen Rausch belegen im Skoda Fabia Rally2 evo nur Platz 34. Auf Facebook postete Kramer: „Haben einen wirklich schwierigen ersten Tag beenden können. Erstaunliche Sonderprüfungen - erstaunlich schwierig.“

Luca Pröglhöf liegt im Opel Corsa Rally4 des ADAC Opel Rally Junior Teams auf Platz fünf der ERC4/JuniorERC. Teamkollege Calle Carlberg, bereits Champion der JuniorERC, der noch den ERC4-Titel einheimsen möchte, liegt dort auch überlegen mit 1:21 Minuten Vorsprung in Führung.

Das Baumschlager Rallye Racing Team darf sich über den guten siebten Rang des ungarischen Mehrfach-Champions Norbert Herczig freuen.

Wurmbrand Racing hingegen musste den Peugeot 208 Rally4 von Norman Kreuter nach SP4 abstellen. Teamchef Manuel Wurmbrand erklärte: „Wir hatten keinen Ladedruck mehr. Wir vermuten, dass es sich um einen Folgeschaden handelt, denn wir hatten beim Shakedown zweimal einen Crash.“ Der Deutsche und seine dänische Copilotin Jeannette Kvick werden aber am Sonntag die Fahrt fortsetzen.

In Führung liegt der Ire Jon Armstrong, einer von drei Titelkandidaten. Ein anderer der drei, Andrea Mabellini, flog auf SP4 von der Strecke, womit der Italiener auch aus dem Titelrennen flog. Obwohl er den ersten Tag nur auf Rang sechs beenden konnte, dürfte der polnische Tabellenleader Miko Marczyk dank seines Punktevorsprungs von 20 Zählern immer noch die besten Chancen auf den Titel haben. Am Sonntag sind noch vier Prüfungen über 55,7 Kilometer zu absolvieren. Regen wird prognostiziert.

Ähnliche Themen:

ERC, Kroatien-Rallye: Vorschau

Sechs Österreicher beim ERC-Finale

Während beim WM-Lauf, der Rallye Zentraleuropa, kein einziger österreichischer Pilot startet, sind es beim ERC-Finale deren sechs…

ERC/CZ, Barum-Rallye: Bericht

Kopecky siegt - Wagner auf Platz vier

Der erfahrene Jan Kopecky feiert seinen zwölften Barum-Sieg, Simon Wagner landet auf Platz vier. In der ERC4 glänzt Maximilian Lichtenegger mit dem guten dritten Platz.

ERC/CZ, Barum-Rallye: Nach Tag 2 (SP 7)

Wagner auf bestem Wege - doch dann…

Bis zur SP6 lag Simon Wagner nur wenige Sekunden hinter Lokalmatador Kopecky, auf SP7 war er auf Bestzeitkurs, doch dann kam die harte Schotterpassage…

ERC/CZ, Barum-Rallye: Vorschau

Wagner: Erster ERC-Sieg möglich?

Vier österreichische Piloten sind bei der Barum-Rallye am Start. Allen vorn Simon Wagner, im Vorjahr Zweiter - schafft er heuer die große Sensation?

News aus anderen Motorline-Channels:

Mini Cooper Cabrio John Cooper Works im Test

Sommergefühle auf vier Rädern

Das neue Mini Cooper Cabrio S John Cooper Works Edition 2025 vereint Lifestyle, Sportlichkeit und Cabrio-Feeling pur. Mit 231 PS, ikonischem Design und modernster Technik bietet es genau das, was Cabrio-Fahrer im Sommer suchen: Freiheit auf vier Rädern.

Sogar in der DDR wurde der kleine VW produziert

20 Mythen und Fakten über den VW Polo, die Sie noch nicht gekannt haben

Der Volkswagen Polo gehört zu den erfolgreichsten Kleinwagen und blickt auf eine lange Modellgeschichte zurück. Hier erfahren Sie mehr über den Polo und 20 Mythen und Fakten, die interessante Einblicke in seine Entwicklung, Technik und Besonderheiten geben.

Test: Elektrorennrad Ducati Futa ASX

Ducati: Every Hill I Kill

Ducati traut sich an Elektrorennräder heran und präsentiert mit dem Futa AXS einen Carbon-Renner, der der Motorrad-Philosopie sehr nahe kommt. Wir steuern ihn präzise durch enge Bergabkehren und auch die Hausrunde geht sich drei Mal aus.

Weitere Artikel:

CZ, Rally Pacejov: Bericht

Simon Wagner schreibt Geschichte

Simon Wagner beendet seine Saison in der Tschechischen Staatsmeisterschaft als Vizemeister hinter dem nunmehr elffachen Staatsmeister Jan Kopecky.

ARC, Herbstrallye: Vorschau Schindelegger

Saisonfinale Zuhause!

Das Rallyeteam Schindelegger steht nächste Woche am Start der Herbstrallye. Für das Team ist die Heimrallye das Finale der Saison 2025. Es geht um den Sieg der Historic Rallye Challenge.

WRC bestätigt

Rallye Italien ab 2027 in Rom

Asphalt statt Schotter: Der italienische WRC-Lauf verlässt Sardinien und wird ab 2027 in und um Rom ausgetragen

Herbstrallye: Neubauer im Toyota

Vorjahrssieger Neubauer zündet den Toyota GR Yaris Rally2

Mit dem Toyota GR Yaris Rally2 von ZM Racing möchte Hermann Neubauer in Dobersberg seinen Vorjahrssieg verteidigen. Als sein Teamkollege startet der zweifache Herbstrallye-Sieger Martin Fischerlehner im Ford Fiesta Rally2. Bis zum 26. September können sich Teams für die Herbstrallye (10. & 11. Oktober 2025) anmelden - die Nennliste wird laufend aktualisiert…

WRC2-Champion Oliver Solberg

Kommt jetzt das Rally1-Comeback?

Oliver Solberg krönt seine Saison mit dem WRC2-Titel und spricht über seine Chancen auf ein Rally1-Cockpit 2026