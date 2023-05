ERC, Rally Gran Canaria: Bericht

„Es brennt der Hut“, sagt Simon Wagner. Dabei konnte er sich bei der Rally Island Gran Canaria am zweiten Tag von Platz 17 auf den großartigen fünften Platz vorarbeiten (Jan Solans fährt nicht in der ERC und hat daher keine Reifenlimitierungen) und auf der 27 Kilometer langen SP 12 sogar die ERC-Bestzeit markieren. „Heute war das Wetter gemischt, einmal war es trocken, dann wieder nass - diese schwierigen Bedingungen liegen mir, da kann ich als Fahrer das wettmachen, was uns am Freitag gefehlt hat.“ Am Freitag war Simon bekanntlich ratlos - das Feeling hat gestimmt, doch die Zeiten nicht...



Doch worum geht es hier? Warum brennt der Hut? Ist es eine Reifen-Geschichte? Eine Auto-Geschichte? Simon sagt: „Mit Auto-Geschichte kommen wir hin.“ Hat es etwas mit dem neuen Skoda Fabia RS Rally2 zu tun? Simon nickt. Das neue Modell ist also noch nicht dort, wo das mega-erfolgreiche Vorgängermodell war. Simon: „Sie sagen, dass man beim neuen Modell den Fahrstil ändern muss. Und da tun sich aber alle schwer - die Fahrer, die jetzt Probleme mit dem RS haben, waren vorher alle schnell...“



Was tun? Nächste Gelegenheit ist die Rallye W4, doch da winkt Simon ab: „Auf Schotter ist sowieso wieder alles ganz anders.“ Muss man also gezielt Asphalt-Tests absolvieren? Oder gar auf das alte Modell zurückgreifen? Simon sagt: „Wir wissen es nicht. Aber eines ist sicher: Nach dieser Phase werden wir sicher noch stärker sein.“



Eine Einstellung, die auch Ilka Minor verinnerlicht hat. Am Freitag erklärte sie, dass ihr Pilot Bogdan Cuzma eben erst seine zweite internationale Rallye absolviert und man sich daher Schritt für Schritt nach vorne arbeiten werde. Genau so war es dann auch: Cuzma/Minor kämpften sich vor von Gesamtrang 26 (ERC) auf Platz 21 (ERC) - auf der abschließenden Powerstage gelang sogar Platz 19.



Gewonnen hat die Rallye der am Freitag führende Franzose Yoann Bonato (Copilot Benjamin Boulloud/Citroen C3 Rally2) vor Hayden Paddon (John Kennard/Hyundai i20 N Rally2) und Efren Llarena (Sara Fernandez/Skoda Fabioa RS Rally2).