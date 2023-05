ERC, Rally Gran Canaria: Freitag

„Ich liebe definitiv meine Frau - aber ich liebe auch meine Reifen und mein Auto“, sprach der Franzose Yoann Bonato, der in seinem Michelin-bereiften Citroen C3 Rally2 am Freitag die Führung bei der zur Rallye-Europameisterschaft (ERC) zählenden Rally Island Gran Canaria übernehmen konnte, mit exakt elf Sekunden Vorsprung auf Hayden Paddon (Hyundai i20 N Rally2) sowie 24,2 Sekunden Vorsprung auf den spanischen Lokalmatador Efren Llarena im Skoda Fabia RS Rally2.



Für Simon Wagner und Gerald Winter (Skoda Fabia RS Rally2) lief es an diesem Tag wenig zufriedenstellend - gleich auf der ersten Freitagsprüfung hatten Wagner/Winter 24,3 Sekunden Rückstand auf den Bestzeithalter, Wagner klagte über „kein Vertrauen“. Auch am Nachmittag zeigte sich der zweifache Staatsmeister verdutzt: „Das Feeling ist an sich gut - doch die Zeiten stimmen einfach nicht. Wir sind einfach nicht schnell genug.“ Nach sieben von 13 Sonderprüfungen belegen Wagner/Winter Gesamtrang 17 mit einem Rückstand von 57,6 Sekunden.



Ilka Minor startet an der Seite des Rumänen Bogdan Cuzma in einem Skoda Fabia Rally2 Evo - das Duo liegt mit 5:26,7 Minuten Rückstand auf Platz 38 (Update erfolgt).



Am Samstag sind noch sechs Sonderprüfungen zu absolvieren - darunter auch die mit 27,74 Kilometern längste Prüfung, die wie auch die beiden anderen SPs zu 8,9 sowie 13 km zweimal gefahren wird.