ERC, Rally Sierra Morena: Vorschau

Vierfachstaatsmeister Simon Wagner, heuer mit neuem Auto (Hyundai i20N Rally2), neuem Team (Kowax DST Racing) und neuer Copilotin (Hanna Ostlender) unterwegs, freut sich auf den großen Auftakt der Rallye-Europameisterschaft (ERC) am kommenden Wochenende. Die spanische Rally Sierra Morena ist neu im ERC-Kalender…



Im Rebenland konnten Simon und Hanna trotz ungewohntem Fahrzeug wahrlich dominieren. Das schürt natürlich die Erwartungen. Gerade in Österreich gibt es einige sehr strenge Beobachter, die wohl schon mit gespitzten Social Media- und Foren-Bleistiften vor dem Live Timing lauern ;)



Was schreiben wir also jenen freundlich ins Stammbuch, die Folgendes denken: „Simon Wagner startet beim ERC-Auftakt bei einer neuen ERC-Rallye auf Asphalt - nach dem Triumph bei der Rebenland-Rallye und dem zweiten Platz bei der Barum-Rallye 2024 MUSS das doch ein Podium werden!“? Wir fragen am Besten Simon höchst persönlich…



Lokalmatadore kennen die Rallye gut



Die Rally Sierra Morena ist keineswegs neu, sie feiert am kommenden Wochenende ihre 42. Ausgabe. Simon erklärt: „Sie war ein spanischer Meisterschaftslauf. Die spanischen Lokalmatadore kennen diese Rallye gut. Für uns ist sie komplett neu. So einen Speed, wie wir ihn in Österreich oder bei der Barum-Rallye fahren können - das geht nur, wenn man eine Rallye zwei bis drei Mal gefahren ist.“



Ganz oben auf der Liste der spanischen Lokalmatadore stehen Efren Llarena und seine Copilotin Sara Fernandez (Citroen C3 Rally2), ERC Champions 2022. Dazu kommen Jose Suarez als mehrfacher Gewinner der spanischen Meisterschaften (Skoda Fabia RS Rally2), Unai de la Dehesa (Citroen, Titelträger diverser spanischer Junioren-Meisterschaften 2024), Roberto Blach (Skoda, ERT Junior 2018), Daniel Alonso (Ford, 60 Jahre jung, hat seit 1991 verschiedenste Titel errungen).



Starke Nennliste beim großen ERC-Auftakt



Nächster Punkt im imaginären Stammbuch: „Die Konkurrenz ist extrem stark und groß. Das ist zum Saisonauftakt sehr spannend, die Karten werden neu gemischt - denn viele Fahrer haben Marken, Team und Reifen gewechselt. Und es gibt viele neue Gesichter. Wir wissen nicht, wie viele von ihnen eine ganze Saison fahren werden. Wir schaffen keine ganze Saison, wir werden heuer vier ERC-Rallyes fahren.“



Es befinden sich in der Sierra Morena-Nennliste acht Sieger einer ERC-Rallye. Neben dem Europameister 2022 Llarena kommen Miko Marczyk (Skoda, im Vorjahr Dritter der ERC) oder Andrea Mabellini, Sieger des Saisonfinales 2024 hinzu. Dazu noch bekannte Größen wie etwa Jon Armstrong (M-Sport Ford, ERC3 Meister 2023), Simone Tempestini, Mads Östberg, Yoann Bonato, Nikolay Gryazin, Stephane Lefebrve, die allesamt nicht erklärt werden müssen.



Die Rally Sierra Morena weist schnelle Asphaltprüfungen auf. Wenn es in der Gegend rund um Cordoba regnen sollte, was manchmal vorkommt - dürfte man dann aufgrund der guten Erkenntnisse bei der Rebenland-Rallye nicht doch ein Podest einfordern? Simon lacht: „Wir haben bei der Abstimmung gesehen, dass wir in die richtige Richtung arbeiten. Aber das Setup in Spanien wird im Vergleich zu dem Rebenland-Setup ein völlig anderes sein.“



Daumen drücken auf rally.tv



Letztendlich freuen sich Simon Wagner und Hanna Ostlender auf den ERC-Saisonauftakt: „Es ist ein buntes Feld, es ist erfrischend und spannend, auch für uns.“



Die wahren Fans bittet Simon um Folgendes: „Loggt euch bei www.rally.tv/ ein - wir haben zwei Cams im Auto, ihr könnt uns auf jeder Prüfung live die Daumen drücken. Das würde uns sehr freuen! Denn natürlich werden wir unser Bestes geben!“

ERC4/JERC: Pröglhöf als Werkspilot mit Stohl-Knowhow



Das möchte auch ein weiterer Österreicher: Luca Pröglhöf, der Champion des ADAC Opel Electric Rally Cup 2024 wurde zum Werkspiloten befördert. Gemeinsam mit der erfahrenen Christina Ettel pilotiert er einen Opel Corsa Rally4 in der ERC4 und der JERC. Einsatzteam ist das offizielle ADAC Opel Rally Junior Team und dieses wird technisch von niemand geringerem als Stohl Racing betreut. Als Teamkollege hat Pröglhöf den JERC-Vizemeister 2024, den Schweden Calle Carlberg an seiner Seite.



Pröglhöf: „„Dass Calle mein Teamkollege wird, hat mich sehr gefreut. Ich werde als Rookie in der JERC enorm von seiner Erfahrung profitieren. Ich glaube, wir haben ein starkes Paket beieinander und kann den Auftakt in Spanien kaum erwarten. Das Ziel ist klar: wertvolle Punkte sammeln und uns gegen die starke internationale Konkurrenz behaupten.“



Die Rally Sierra Morena startet am Freitagmittag mit der Qualifying-Stage, am Abend gibt es eine spektakuläre Superspecial in Cordoba. Samstag und Sonntag stehen jeweils sechs Sonderprüfungen auf dem Programm.