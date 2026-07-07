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ERC, Rally di Roma: Bericht Neulinger
Foto: FLATOUT media agency

ERC, Rally di Roma: Bericht Neulinger | 07.07.2026

Platz sechs bei der Hitzeschlacht in Rom!

Marcel Neulinger / Jürgen Heigl holten im BWT Lancia Ypsilon Rally4 HF bei der ERC Rally di Roma Capitale 2026 Platz sechs in der Junior-Rallye-Europameisterschaft gegen harte internationale Konkurrenz!

Große Hitze, starke Konkkurenz und viel Spektakel: Der zweite Lauf zur Junior-EM in der Saison 2026 rund um die „Ewige Stadt“ hielt, was die Schlagworte im Vorfeld versprochen hatten und bot den Nachwuchspiloten eine ebenso fordernde wie eindrucksvolle Bühne.

Gleich 31 Teams traten wie der Doppelstaatsmeister in der ERC4-Wertung für zweiradangetriebene Fahrzeuge an, darunter 16 Piloten bei den Junioren. Bei einem derart dichten und hochklassigen Feld durfte man sich absolut keinen Fehler erlauben.

Mit Rang sechs in JERC zeigte sich der Oberösterreicher im Ziel nach elf anspruchsvollen Asphalt-Sonderprüfungen über knapp 197 km sehr zufrieden:

„Der Auftakt mit der fünften Zeit bei der spektakulären Superspecial direkt am Kolosseum in Rom war grandios. Vor so einer geschichtsträchtigen Kulisse und tausenden von Zuschauern zu fahren, ist einfach unglaublich beeindruckend!

Auf den anspruchsvollen und stark verschmutzten Sonderprüfungen am Samstag tat ich mir anfangs noch deutlich schwerer. Hier muss man seinem Aufschrieb blind vertrauen - die Besichtigung der Sonderprüfungen ist in der ERC auf nur zwei Durchfahrten beschränkt.

Der Speed an der Spitze war sehr hoch - wir konnten uns im Verlauf der Rallye aber deutlich steigern, die Rallye ohne Reifenschäden beenden und haben wieder extrem viel dazugelernt. Man darf sich bei dieser massiven Konkurrenz absolut keinen Fehler leisten.

Auf den letzten beiden Sonderprüfungen hatten wir Benzingeruch im Fahrzeug, was sich bei den herrschenden Temperaturen als zusätzliche Herausforderung erwies.

Mit dem sechsten Rang in der JERC bin ich sehr zufrieden. Jürgen und das gesamte BRR-Team haben einmal mehr einen perfekten Job gemacht.“

In den nächsten Wochen wartet auf den Oberösterreicher ein dichtes Programm: Von 16.-18. Juli geht mit der Rallye Weiz die nächste Runde in der TEC7 ORM über die Bühne. Nach seinen vier Siegen in den bisherigen vier Saisonläufen könnte Marcel in der Oststeiermark bereits die vorzeitige Titelverteidigung in der ORM3 und Junioren-ORM fixieren.

Nur eine Woche später findet bereits die dritte Runde zur Junioren-EM mit der 82. Rajd Polski statt. Von 24.-26. Juli 2026 gastiert der ERC-Tross rund um Chorzów in Polen. In Schlesien wird abermals auf Asphalt gefahren.

Die Junior-Rallye-Europameisterschaft ist für Fahrer unter 27 Jahren ausgeschrieben und wird ausschließlich in Rally4- und Rally5-Fahrzeugen ausgetragen. In der Saison 2026 umfasst die Serie insgesamt sechs Läufe: Auf den Saisonauftakt Mitte Mai in Schweden folgte mit der Rally di Roma Capitale der erste Asphaltklassiker des Jahres. Anschließend macht die JERC in Polen, Tschechien und Wales Station, bevor im Oktober das große Saisonfinale in Portugal über die Bühne geht.

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