ERC, Rallye Polen: Bericht

Bei der Rallye Polen konnte das von Stohl Racing und Waldherr Motor Sport geführte ADAC Opel Junior Rallye Team mit Calle Carlberg und Jorgen Eriksen einen klaren Sieg in der ERC4 respektive der JuniorERC einfahren. Das schwedisch-norwegische Duo gewann im Opel Corsa Rally4 mit einem satten Vorsprung von über zwei Minuten.



Carlberg, der zuvor bereits die Rallye Ungarn gewinnen konnte, erklärte: „Es ist erstaunlich. Ich bin stolz auf meine Leistung, aber ohne ein großartiges Team, ein großartiges Auto und einen großartigen Beifahrer wäre ich dazu nicht in der Lage gewesen. Derzeit läuft alles wie am Schnürchen und jetzt kommen die Asphalt-Rallyes, mein bevorzugter Untergrund.“ Carlberg führt in der ERC4 nun mit zehn Punkten Vorsprung auf seinen schwedischen Landsmann Victor Hansen.



Luca Pröglhöf, der normalerweise den zweiten Opel Corsa Rally4 des ADAC Opel Junior Rallye Teams pilotiert, musste diesmal wegen einer Blinddarm-Operation aussetzen.



In der großen „Spielklasse“ siegte der Este Martins Sesks im Skoda Fabia RS Rally2 mit über einer Minute Vorsprung auf den polnischen Lokalmatador Miko Marzcyk, der in der Tabelle weiterhin mit 81 Punkten führt. Mit 65 Zählern belegt Mads Östberg den zweiten Tabellenrang, der Norweger wurde in Polen Fünfter.



Nächste Station in der ERC ist die Rallye Rom von 4. bis 6. Juli - dort wird dann auch wieder Simon Wagner am Start stehen.