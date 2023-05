ERC Rallye Polen: Vorschau Kramer

Die Vorfreude für das Rallye Team Kramer auf den bevorstehenden ersten Lauf der Junior ERC im nördlichen Polen ist groß.



Nach dem heutigen Pre Event Test, der am Mittwoch im Vorfeld der Rallye stattfand ist das Team optimistisch wertvolle Meisterschaftspunkte mit nach Hause zu nehmen.



Beim Testtag hatten Alfred Kramer jun. und seine dänische Co-Piloten Jeannette Kvick genügend Zeit um mit dem Setup des von OPV Racing Cars angemieteten Peugeot 208 Rally4 zu spielen und sich für die erste Schotterrallye der Saison einzuschießen.



"Das Gefühl im Auto ist top, wir konnten uns bei jedem Run steigern obwohl die Streckenverhältnisse immer schlechter wurden (Spurrinnen, etc.) und freuen uns schon auf die extrem schnellen Sonderprüfungen hier in Polen. Mit unseren Zeiten sind wir mehr als zufrieden und es macht wirklich Spaß hier zu fahren. Wir haben heute sehr viel dazu gelernt, was uns im Laufe der Saison mit Sicherheit helfen wird. Ein besonderer Dank noch an alle unsere Sponsoren, die uns diese Saison ermöglichen!", so der 25 jährige Kärntner.



Los geht die Rallye am Freitag, 19.Mai mit dem Shakedown und der ersten Sonderprüfung um 18:30