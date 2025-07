ERC, Rallye Rom: Bericht

Bei der Europameisterschaftsrallye in Rom läuft es für die österreichischen Piloten alles andere als gut. Für Simon Wagner und seine deutsche Copilotin Hanna Ostlender war schon nach der dritten Sonderprüfung Schluss - gegenüber motorline.cc erklärte der vierfache Staatsmeister: „Wir sind stehengeblieben - danach haben wir gemeinsam mit den Ingenieuren den Fehler gefunden: ein schadhafter Stecker. Wir konnten das selber notdürftig reparieren, um wenigstens aus eigener Kraft wieder ins Service zu kommen.“ Der Tag war allerdings gelaufen - auf einen Restart am Sonntag hat man verzichtet: „Das hätte keinen Sinn ergeben. Wir hätten eine schlechte Startposition und auch keine Video Coverage bekommen.“



Die ersten beiden Sonderprüfungen waren aufgrund der Kürze und der geringen Zeitabstände wenig aussagekräftig, doch Simon ist überzeugt: „Vom Gefühl her wäre ein Platz in den Top 8 drinnen gewesen - doch hätt i-war i bringt sowieso nichts.“ Zumal es für Wagner/Ostlender gleich wieder in vollem Tempo weitergeht: Am kommenden Wochenende steht die zur tschechischen Meisterschaft zählende Rallye Bohemia auf dem Programm, danach die Rallye Weiz: „Nächste Woche muss alles passen, da wollen wir Punkte gutmachen. Wir fahren sicher nicht zur Bohemia, um dort Fünfte zu werden und wir haben bewiesen, dass wir grundsätzlich schnell unterwegs sind.“ Für den Hyundai i20 N Rally2 wird ein Update vorgenommen, welches auch zuvor bei einem Test geprüft wird…



Nur eine Prüfung nach dem Ausfall von Wagner sind auch Luca Pröglhöf und Christina Ettel ausgeschieden - auf Facebook bedauerte Pröglhöf: „Leider hatten wir in einer Rechtskurve der SP4 einen Crash mit Überschlag - wir sind beide okay aber es wird keinen Restart geben. Ich verspreche, dass wir stärker zurückkehren werden.“ Trostpflaster für das von Stohl Racing und Waldherr Motor Sport betriebene ADAC Opel Junior Rallye Team: Calle Carlberg lag im zweiten Opel Corsa Rally4 des Teams nach SP10 in der ERC4 in Führung - die Rallye Rom ist noch am Laufen, ein Update erfolgt.



Noch dabei sind Michael Lengauer und Jürgen Rausch im Lancia Ypsilon Rally4 HF - allerdings belegen die beiden Österreicher derzeit lediglich Platz elf der ERC4, mit über zwei Minuten Rückstand auf Carlberg.



Baumschlager Rallye Racing liegt mit dem Ungarn Norbert Herczig im Skoda Fabia RS Rally2 auf Rang zwölf gesamt - um die Führung kämpfen die Lokalmatadore Basso und Crugnola, die Zeitabstände sind grundsätzlich gering - ein Update erfolgt nach der Rallye Rom (letzte SP startet um 17 Uhr)