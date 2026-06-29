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ERC, Rallye Rom: Vorschau BRR
Foto: Harald Illmer

ERC, Rallye Rom: Vorschau BRR | 29.06.2026

Neulinger startet ins nächste ERC-Abenteuer

Marcel Neulinger stellt sich bei der Rally di Roma Capitale 2026 seinem nächsten Abenteuer in der Junior-EM. Der zweite Lauf der JERC führt den jungen Oberösterreicher nach Italien – auch Maximilian Lichtenegger sucht wieder die internationale Konkurrenz.

Mit dem erfahrenen Co-Piloten Jürgen Heigl an seiner Seite nimmt der Doppelstaatsmeister im BWT Lancia Ypsilon Rally4 HF im Team von Baumschlager Rallye & Racing die zweite Runde der Junior-Rallye-Europameisterschaft in Angriff.

Im nächsten Jahr steigt die Rally di Roma Capitale in die höchste Liga des Rallyesports, die Rallye-Weltmeisterschaft, auf. Zahlreiche internationale Spitzenpiloten nutzen die heurige Ausgabe als perfekte Vorbereitung.

Für das österreichische Duo wird die Aufgabe damit noch anspruchsvoller: Ein Rekordstarterfeld von mehr als 85 Teams im ERC-Feld, darunter 30 Rally4-Mannschaften und 16 Junior-Teams, sorgt in der „Ewigen Stadt“ für enorme Konkurrenz.

Ein besonderes Highlight der italienischen Runde zur Rallye-Europameisterschaft ist die spektakuläre Auftaktprüfung mitten in der historischen Kulisse Roms: Auf der Via degli Annibaldi, nur wenige Meter vom Kolosseum entfernt, eröffnet die ERC ihr Wochenende vor einer der wohl ikonischsten Szenerien des gesamten Rallyesports.

Bereits in den vergangenen Jahren spielte die große Hitze bei der Rally di Roma Capitale eine entscheidende Rolle. Auch heuer kündigen sich erneut extrem hohe Temperaturen an – Bedingungen, die im Rallye-Cockpit noch einmal deutlich intensiver zu spüren sind und Piloten wie Material gleichermaßen fordern.

Nach seinem vierten Saisonsieg im vierten Lauf zur TEC7 ORM3 im steirischen Murtal vor zwei Wochen sieht Marcel Neulinger der Rally di Roma Capitale mit Freude entgegen:

„Die Konkurrenz in Italien ist enorm, aber wir gehen wie gewohnt bestens vorbereitet in unseren zweiten EM-Lauf und werden auf den anspruchsvollen Asphalt-Sonderprüfungen sicher wieder viel dazulernen. Wir haben vor der Rallye noch einen Testtag geplant, um uns auf die lokalen Bedingungen einzustellen und am Setup des Lancia Ypsilon Rally4 HF zu feilen. Es wird wohl auch während der Rallye sehr hohe Temperaturen geben – das bedeutet auch körperlich sehr spezielle Anforderungen.

Die Superspecial beim Kolosseum ist etwas ganz Besonderes. An einem so geschichtsträchtigen Ort vor zigtausenden Fans zu fahren, ist einfach sensationell – darauf freue ich mich besonders!“

Die 14. ERC Rally di Roma Capitale 2026 beginnt am Freitag, 03. Juli, mit dem Shakedown ab 12:00 Uhr. Am frühen Abend folgen der Ceremonial Start sowie die erste Sonderprüfung direkt vor der eindrucksvollen Kulisse des Kolosseums. Anschließend warten elf anspruchsvolle Asphalt-Prüfungen über knapp 197 Kilometer, bevor am Sonntag, 05. Juli, ab 18:30 Uhr der Zieleinlauf erneut in Rom erfolgt.

Die Junior-Rallye-Europameisterschaft ist für Fahrer unter 27 Jahren ausgeschrieben und wird ausschließlich in Rally4- und Rally5-Fahrzeugen ausgetragen. In der Saison 2026 umfasst die Serie insgesamt sechs Läufe: Auf den Saisonauftakt Mitte Mai in Schweden folgt mit der Rally di Roma Capitale der erste Asphaltklassiker des Jahres. Anschließend macht die JERC in Polen, Tschechien und Wales Station, bevor im Oktober das große Saisonfinale in Portugal über die Bühne geht.

Ebenfalls in Rom dabei: Maximilian Lichtenegger und Bernhard Ettel in einem ebenfalls von BRR eingesetzten Renault Clio Rally3. Damit konnten die beiden bei der zur ERC zählenden Rally Sierra Morena gleich einmal Platz drei der ERC3 belegen. Bei der italienischen Rally due Valli konnte man auf Gesamtrang 13 die Rally3-Klasse gewinnen. Zuletzt, beim Österreich-Gastspiel im Rahmen der ET König Judenburg Rallye wollte Lichtenegger wohl zu viel und flog gleich auf der ersten Sonderprüfung ab.

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