ERC: Rallye Ungarn

„Ich habe sicher an die 15 Mal gedacht, dass gleich alles kollabieren wird“, erzählt Simon Wagner im Gespräch mit motorline.cc. Der ungarische ERC-Schotterauftakt erwies sich als knüppelhart. „Es ist unglaublich, was die heutigen Autos aushalten“, wundert sich der dreifache Staatsmeister. Zweimal musste man den Skoda Fabia RS Rally2 ins Service schieben - das Eurosol Racing Team konnte bei seiner Heimrallye stets dafür sorgen, dass Simon und sein Copilot Gerry Winter zeitgerecht wieder auf die Prüfungen zurückkehren konnten…



Einen Top 10-Platz haben Wagner/Winter angepeilt, Platz neun ist es schlussendlich geworden (Sieger Simone Tempestini). Wagner erklärt: „Das soll keine Ausrede sein - aber unsere Startpositionen vier und drei waren kein Vorteil. Laut Michelin betrug der Unterschied zwischen dem ersten und dem zehnten Auto rund zwei Sekunden. Dabei war ich mit unserem Qualifying an sich zufrieden - auf Hayden Paddon fehlten uns lediglich acht Zehntel am Kilometer, nur waren die Abstände dermaßen knapp, dass uns trotzdem keine besseren Positionen blieben.“



Ziel sei es gewesen, auf die Spitze nicht mehr als 1s/km zu verlieren: „Über die gesamte Rallye waren es 1,1 Sekunden und wir konnten uns auch im Verlauf der Rallye steigern - aber sicher kann ich auf losem Untergrund noch sehr viel lernen.“ Bedanken möchte sich Simon bei den zahlreichen österreichischen Fans, die das Team vor Ort mit Flaggen anfeuerten und im Service besucht haben: „Es war schön, dass auch ohne absehbare Bestzeiten so viele Fans gekommen sind.“



Zwei Bestzeiten konnte Simon Wagner im Jahr 2022 bei der Rally Gran Canaria in den Asphalt brennen, die als nächste ERC-Station ansteht. Im Vorjahr belegte Wagner dort den guten fünften Platz. Diesmal wird auch Hermann Neubauer an den Start gehen. Simon: „Ich freue mich, dass unser Duell auf Gran Canaria eine Fortsetzung findet.“



Kein Glück hatte Alfred Kramer junior bei den ERC-Junioren: „Wir sind auf SP6 in einer Links 1-2 in den Spurrillen hängen geblieben und haben das Auto gerollt, dabei wurde der Kühler beschädigt. Ein dummer Fehler meinerseits - dabei hätten die Zeiten super gepasst.“ Nach SP5 lagen Kramer und seine Copilotin Jeannette Kvick in der Junior ERC auf Platz 7 von 17. Welche ERC-Rallye Kramer/Kvick als nächste fahren werden, ist noch nicht entschieden…