ERC Skandinavien: Bericht BRR

Maximilian Lichtenegger glänzte auch in Schweden mit starken Zeiten und mischte im Renault Clio Rally3 mit Co-Pilot Bernhard Ettel im Kampf um eine weitere Podiumsplatzierung in der ERC3 kräftig mit. Ein Reifenschaden in der achten Sonderprüfung sowie die daraus resultierenden Schäden am Fahrzeug führten jedoch am Samstag zum Ausfall. Am Sonntag knüpfte der Kärntner nahtlos an seine Leistungen vom Vortag an und zeigte erneut sein Potenzial.



Marcel Neulinger konnte sich bei seinem Debüt in der Junior Rallye Europameisterschaft und zugleich seiner ersten Schotterrallye kontinuierlich steigern und am zweiten Tag mehrere Top 3 Zeiten setzen. Gemeinsam mit Co Pilot Jürgen Heigl beendete der Oberösterreicher im Lancia Ypsilon Rally4 HF die Rallye auf Platz sieben in der JERC Wertung.



Teamchef Raimund Baumschlager zieht nach der ERC Royal Rally of Scandinavia zufrieden Bilanz:



„Maximilian hat erneut nicht nur mit Speed, sondern auch mit bemerkenswerter Konstanz aufgezeigt – seine Zeiten können sich wirklich sehen lassen. Berücksichtigt man seine noch geringe Erfahrung und die kurze Zeit, die er im Rallyesport aktiv ist, sind diese Leistungen hervorragend. Denn im Rallye-Sport geht es längst nicht nur ums reine Gasgeben – Ein präziser Aufschrieb und viele weitere Details führen zum Erfolg.



Marcel hat – man möchte fast schon sagen in gewohnter Manier – die Rallye souverän abgespult und sich dabei kontinuierlich gesteigert. Ehrlich gesagt war er auf dem für ihn völlig neuen Untergrund Schotter deutlich schneller unterwegs, als ich erwartet hätte. Dass er zudem ein echter Kämpfer ist, zeigte sich, als er ein gestrandetes Auto leicht streifte und trotz beschädigter Hinterachse weiterkämpfte.



Nicht unerwähnt möchte ich die Leistung der erfahrenen Beifahrer lassen - Jürgen und Bernhard haben einen wesentlichen Anteil an der deutlich steigenden Lernkurve. Hinzu kommt die sehr gute Zusammenarbeit zwischen den Crews im Auto und dem Einsatzteam. Man darf nicht vergessen, dass auch in diesem Bereich beiden Fahrern noch viel Erfahrung fehlt.



Es freut mich enorm zu sehen, wie die Jungs an sich arbeiten und gemeinsam mit dem Team wachsen. Wenn es gelingt, die finanziellen Mittel für größere Meisterschaften aufzustellen, dürfen wir uns auf äußerst erfolgreiche junge Österreicher im internationalen Feld freuen!“



Parallel zum Einsatz in Schweden war Baumschlager Rallye & Racing am letzten Wochenende auch in Slowenien am Start: Albert von Thurn und Taxis / Jara Hain bestritten die 41. TIKI Rallye Velenje im Skoda Fabia RS Rally2. Auf Zwischenrang fünf liegend kostete ein Reifenschaden in der achten Sonderprüfung mehrere Minuten. Das Duo beendete die Rallye auf Platz 11 der Gesamtwertung und Platz 2 im Mitropa Rally Cup.



Mit der Rally due Valli steht der nächste internationale Einsatz bereits übernächstes Wochenende an. Beim Lauf zur italienischen Meisterschaft rund um Verona ist das Team mit Albert von Thurn und Taxis / Jara Hain (Skoda Fabia RS Rally2) und Maximilian Lichtenegger / Bernhard Ettel (Renault Clio Rally3) vertreten.