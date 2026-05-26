RALLYE

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
Suche ein- und ausblenden.
ERC Skandinavien: Bericht BRR
Foto: Flatout Media

ERC Skandinavien: Bericht BRR | 26.05.2026

BRR-Youngsters überzeugen in Skandinavien

Maximilian Lichtenegger und Marcel Neulinger sorgten bei der ERC Royal Rally of Scandinavia mit ihren Leistungen für viel Freude bei BRR-Teamchef Raimund Baumschlager.

Maximilian Lichtenegger glänzte auch in Schweden mit starken Zeiten und mischte im Renault Clio Rally3 mit Co-Pilot Bernhard Ettel im Kampf um eine weitere Podiumsplatzierung in der ERC3 kräftig mit. Ein Reifenschaden in der achten Sonderprüfung sowie die daraus resultierenden Schäden am Fahrzeug führten jedoch am Samstag zum Ausfall. Am Sonntag knüpfte der Kärntner nahtlos an seine Leistungen vom Vortag an und zeigte erneut sein Potenzial.

Marcel Neulinger konnte sich bei seinem Debüt in der Junior Rallye Europameisterschaft und zugleich seiner ersten Schotterrallye kontinuierlich steigern und am zweiten Tag mehrere Top 3 Zeiten setzen. Gemeinsam mit Co Pilot Jürgen Heigl beendete der Oberösterreicher im Lancia Ypsilon Rally4 HF die Rallye auf Platz sieben in der JERC Wertung.

Teamchef Raimund Baumschlager zieht nach der ERC Royal Rally of Scandinavia zufrieden Bilanz:

„Maximilian hat erneut nicht nur mit Speed, sondern auch mit bemerkenswerter Konstanz aufgezeigt – seine Zeiten können sich wirklich sehen lassen. Berücksichtigt man seine noch geringe Erfahrung und die kurze Zeit, die er im Rallyesport aktiv ist, sind diese Leistungen hervorragend. Denn im Rallye-Sport geht es längst nicht nur ums reine Gasgeben – Ein präziser Aufschrieb und viele weitere Details führen zum Erfolg.

Marcel hat – man möchte fast schon sagen in gewohnter Manier – die Rallye souverän abgespult und sich dabei kontinuierlich gesteigert. Ehrlich gesagt war er auf dem für ihn völlig neuen Untergrund Schotter deutlich schneller unterwegs, als ich erwartet hätte. Dass er zudem ein echter Kämpfer ist, zeigte sich, als er ein gestrandetes Auto leicht streifte und trotz beschädigter Hinterachse weiterkämpfte.

Nicht unerwähnt möchte ich die Leistung der erfahrenen Beifahrer lassen - Jürgen und Bernhard haben einen wesentlichen Anteil an der deutlich steigenden Lernkurve. Hinzu kommt die sehr gute Zusammenarbeit zwischen den Crews im Auto und dem Einsatzteam. Man darf nicht vergessen, dass auch in diesem Bereich beiden Fahrern noch viel Erfahrung fehlt.

Es freut mich enorm zu sehen, wie die Jungs an sich arbeiten und gemeinsam mit dem Team wachsen. Wenn es gelingt, die finanziellen Mittel für größere Meisterschaften aufzustellen, dürfen wir uns auf äußerst erfolgreiche junge Österreicher im internationalen Feld freuen!“

Parallel zum Einsatz in Schweden war Baumschlager Rallye & Racing am letzten Wochenende auch in Slowenien am Start: Albert von Thurn und Taxis / Jara Hain bestritten die 41. TIKI Rallye Velenje im Skoda Fabia RS Rally2. Auf Zwischenrang fünf liegend kostete ein Reifenschaden in der achten Sonderprüfung mehrere Minuten. Das Duo beendete die Rallye auf Platz 11 der Gesamtwertung und Platz 2 im Mitropa Rally Cup.

Mit der Rally due Valli steht der nächste internationale Einsatz bereits übernächstes Wochenende an. Beim Lauf zur italienischen Meisterschaft rund um Verona ist das Team mit Albert von Thurn und Taxis / Jara Hain (Skoda Fabia RS Rally2) und Maximilian Lichtenegger / Bernhard Ettel (Renault Clio Rally3) vertreten.

Ähnliche Themen:

Neulinger & Lichtenegger in Skandinavien

Beide BRR-Youngsters beim nächsten ERC-Lauf

Maximilian Lichtenegger und Bernhard Ettel durften in Spanien jubeln - beim nächsten ERC-Lauf, auf skandinavischem Schotter, starten mit Neulinger und Lichtenegger gleich beide BRR-Youngsters.

Jännerrallye: Bericht Neulinger

Premierensieg mit BRR im BWT Lancia

Saisonauftakt nach Maß: Doppelstaatsmeister Marcel Neulinger dominierte die Kategorie der 2WD-Fahrzeuge bei der 39. Jännerrallye 2026 klar und holte mit Co-Pilot Jakob Ruhsam den Sieg in der ORM3- und der Junioren-Wertung!

Jännerrallye: Vorschau BRR

Großaufgebot beim Saisonauftakt im Mühlviertel!

Mit gleich sechs Teams ist Baumschlager Rallye & Racing bei der 39. Jännerrallye 2026 vertreten. Nach den Triumphen durch Michael Lengauer in den letzten beiden Jahren will man auch 2026 im Kampf um den Sieg mitmischen!

Jännerrallye: Fotos BRR Test Malonty/CZ

Die besten Bilder vom BRR-Test in Malonty

motorline.cc-Fotograf war beim großen BRR-Test in Malonty - gefahren sind Lengauer, Von Thurn und Taxis, Kreisel, Lichtenegger und Neulinger.

News aus anderen Motorline-Channels:

Elektro-A110 im Kommen

Alpine Werk Dieppe: Der Tradition verpflichtet

1955 gründete Jean Rédélé die Marke Alpine in Dieppe. Auch mit dem Umstieg auf die erste vollelektrische A110 bleibt die Normandie Heimat der sportlichen Französinnen.

Bei Capri geht die Sonne auf

Im Famiienautostest: Ford Capri

Gar nicht capriziös, dafür sehr cool. Der legendäre Ford Capri ist zurück, als stromgetriebenes und sportliches SUV-Coupé. Unsere Testfahrerinnen Doris und Diana sind hingerissen und verraten, was ihn für Familien interessant macht.

340-PS-Roadster oder Allradler mit 536 PS

MG Cyberster beginnt unter 60.000 Euro

MG Motor Austria nennt alle Preise seines vollelektrischen Roadsters: Die Listenpreise beginnen bei 59.990 Euro für den heckgetriebenen Cyberster und 67.990 Euro für die Allradversion.

Die unendliche Geschichte

Test: Toyota Land Cruiser

Ein neuer Land Cruiser ist immer eine große Sache. Vor allem, wenn er den Talenten seiner Ahnen treu geblieben ist, aber alles besser macht.

Weitere Artikel:

ARC, Vipavska Dolina: Bericht Friedl

„On the roads again in Slovenia"

Eugen Friedl und Helmut Aigner vom MCL 68 konnten bei ihrer zweiten Rallye mit dem Ford Fiesta Proto erstmals das Ziel erreichen und den Bewerb richtig genießen.

WRC Rallye Portugal 2026: Bericht

Erster Saisonsieg für Hyundai und Neuville

Nach einem Reifenschaden des bis dahin führenden Sebastien Ogier gewinnt Thierry Neuville die Rallye Portugal, die von schwierigen Bedingungen geprägt war

Alpenfahrt Revival 2026

Gerhard & Evelyn Mischka gewinnen auf Lancia

Klassensiege gehen an Christian Schallenberg, Klaus Stöcker, Franz Zehetner u. Gerhard Mischka - Veranstaltung wurde trotz teilweise schlechtem Wetter am Samstag ein absoluter Publikumserfolg

AARC, Vipavska Dolina: Bericht

Ungarische Festspiele in Slowenien!

24 Teams von AARC & AART waren angesagt, doch leider mussten der AARC-Vorjahrsieger Niki Schelle und auch die Italiener Cepek/Colja aus gesundheitlichen Gründen ihren Start absagen

CZ, Rally Cesky Krumlov: Bericht

Wagner: „Potential nicht ausgeschöpft“

Auch beim zweiten Lauf zur CZ Meisterschaft lief es für Simon Wagner nicht wunschgemäß, er belegte Platz vier. Lukas Dirnberger zweitbester Österreicher.