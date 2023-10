ERC, Ungarn: Bericht

Ohne den neuen Europameister Hayden Paddon fand das Finale der Rallye-Europameisterschaft in Ungarn statt - insgesamt sind dort nur mehr 36 Teams an den Start gegangen.



Gewonnen hat Mads Ostberg knapp vor einem ungarischen Lokalmatador und Martins Sesks, der damit seinen Vizemeistertitel endgültig zementieren konnte.



Aus Österreich nahm das Wurmbrand Racing Team mit dem Deutschen Norman Kreuter teil, der aber auf SP10 ausfiel und damit eine schöne Serie an Punkteankünften beendete: Bei den ersten sieben Läufen konnte er jeweils Punkte einfahren.