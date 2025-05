ERC, Ungarn: Vorschau

„Es macht Riesenfreude, mit einem Rally4 auf Schotter zu brettern“, erklärt Luca Pröglhöf nach einem Test in Pachfurth - als Vorbereitung auf die Rallye Ungarn (9. bis 11. Mai), dem zweiten Lauf zur Rallye Europameisterschaft (ERC). Dort wird Pröglhöf wie schon beim Saisonauftakt in der ERC4 respektive der JuniorERC gemeinsam mit der erfahrenen Christina Ettel einen vom ADAC Opel Junior Rallye Team respektive Stohl Racing eingesetzten Opel Corsa Rally4 pilotieren.



Pröglhöf erklärt via Social Media: „Wir haben bei unserem ersten großen Schottertest rund 100 Kilometer toll auf Schotter absolviert, um uns bestens auf die Rallye Ungarn vorzubereiten.“ Bei der Rally Sierra Morena konnten Pröglhöf/Ettel in der ERC4/JuniorERC den achten Platz belegen, der erfahrene Teamkollege Calle Carlberg wurde Zweiter.



Simon Wagner, der beim Saisonauftakt in der Königskategorie Rally2 Platz zehn belegte, wird in Ungarn nicht am Start stehen. Dennoch sind Luca Prglhöf und Christina Ettel nicht die einzigen Österreicher am Start. Mit Startnummer 95 werden Karl und Oliver Rumpler einen Mitsubishi Lancer Evo V zünden. Das Waldviertler Wurmbrand Racing Team setzt zudem wieder den Peugeot 208 Rally4 des Deutschen Norman Kreuter und seiner Copilotin Jeannette Kvick Andersson ein.



In der großen Spielklasse feiern Baumschlager Rallye Racing und Norbert Herczig ein großes gemeinsames Comeback. Zusammen konnte man bereits mehrmals die Ungarische Meisterschaft gewinnen - jetzt gibt der 49-jährige Ungar sein Comeback. Gemeinsam mit Ramon Ferenc wird er einen von BRR eingesetzten Skoda Fabia RS Rally2 pilotieren.



Unter den 29 Teams der Rally2-Kategorie sind die beiden Erstplatzierten der Tabelle, Nikolay Gryazin und Yoann Bonato nicht vertreten. Dafür steht der Tabellendritte, Andrea Mabellini am Start, unter seinen Mitbewerbern befinden sich starke Piloten wie etwa Roope Korhonen, Mads Östberg, Simone Tempestini oder Lokalmatador Andras Hadik. Ebenfalls wieder dabei: Der frühere Formel 1-Pilot Jos Verstappen, Vater von Dreifachweltmeister Max Verstappen, nunmehr Vater von Lilly Verstappen.