ERC und Opel GSE Cup

Der Erfolgsgeschichte nächstes Kapitel: Claire Schönborn startet in ihre zweite komplette Rallye-Saison als offizielle ADAC-Opel-Rallye-Juniorin. Die Hunsrückerin wurde für das Jahr 2026 in das ADAC Opel Rally Junior Team berufen. Starts in der FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) und im rein elektrischen ADAC Opel GSE Rally Cup inklusive. In dem seit 1953 ausgetragenen und damit ältensten FIA-Championat sowie der weltweit hochkarätigsten kontinentalen Rallye-Meisterschaft startet sie in der Junior-Kategorie – von Schweden über Italien, Polen, die Tschechische Republik, das Vereinigte Königreich bis nach Portugal. Die Einsätze im GSE Rally Cup reichen von niederländischen Eindhoven bis zur berühmten Rally Sanremo in Italien. Mit insgesamt zwölf Einsätzen bekommt Claire Schönborn damit deutlich mehr "Seat time" als noch in der vergangenen Saison – wichtig, um sich mit wachsender Erfahrung gegen die Konkurrenz behaupten zu können. Das perspektivische Ziel: ganz nach oben!



Claire Schönborn erklärt: „Nach einer Wahnsinns-Debütsaison vergangenes Jahr ist die FIA Rallye-EM die nächste große Herausforderung für mich im Rallyesport. Es ist gar keine Frage, dass ich mich der gern stelle und auch diesen nächsten Karriereschritt mit Erfolg gehen will. Die ERC ist nicht nur die stärkste kontinentale Rallye-Liga, sondern auch die prestigeträchtigste. Es gibt nichts geschenkt und Erfolg muss sich hart erarbeitet werden. Im ADAC Opel Rally Junior Team bin ich dafür gut aufgestellt und freue mich auf die Einsätze. Dass ich parallel dazu im vollelektrischen Opel Mokka GSE Rally Erfahrung sammeln kann, ist für meine fahrerische Entwicklung wichtig!“



Schönborn kommt aus dem Bergrennsport – und nicht irgendwie: 2024 gewann sie als erste Frau und jüngste Teilnehmerin aller Zeiten den deutschen KW Berg-Cup. Im Jahr 2022 triumphierte sie bei den FIA Motorsport Games im elektrischen Opel Corsa Rally und holte die Goldmedaille im Slalom. Nach nur einem Rallye-Einsatz folgte der Sieg im hochkarätig besetzten „Beyond Rally"-Programm des WM-Promoters 2025, der ihr eine komplette Saison in der FIA Junior-Weltmeisterschaft einbrachte. Eine Frau, drei Disziplinen, drei große Erfolge – in vier Jahren.



Stärkste kontinentale Rallye-Liga – plus Frauenpower!



Sechs Wertungsläufe in sechs Ländern, vier auf Asphalt, zwei auf Schotter, und den Auftakt bildet am 22. Mai die renommierte "Royal Rally of Scandinavia" in Karlstad/Schweden. Schönborn steuert neben den deutschen Piloten Timo Schulz und Tom Heindrichs für das ADAC Opel Rally Junior Team einen frontangetriebenen Werks-Opel-Corsa-Rally4, eingesetzt vom österreichischen Opel-Motorsport-Partner Stohl Racing unter der Regie von Rallye-Routinier Manfred Stohl. Die Mission ist klar – und sie ist anspruchsvoll: In einem Teilnehmerfeld, in dem rund 20 Nachwuchs-Teams aus aller Herren Länder um den begehrten Titel der kontinentalen Topliga kämpfen, soll sich die Hunsrückerin gegen die besten Nachwuchsfahrer Europas behaupten. Und nicht nur personell hängen in der Rallye-EM die Trauben weit oben: Liveübertragung von jeder einzelnen Wertungsprüfung – und mit der Rallye Rom-Capitale ein Lauf, der ab 2027 in die WM aufsteigt. Wer hier nach vorn fährt, fährt direkt ins Schaufenster der Werksteams.



"Opel fahr'n is wie wennze' fliechst" – und zwar rein elektrisch!



Schon die Werbebotschaft aus den 1970er-Jahren war sich sicher: Opel zu fahren, ist etwas Besonderes. Parallel zu ihrem Junior-EM-Programm geht Schönborn 2026 im ADAC Opel GSE Rally Cup an den Start – und damit mit dem neuen vollelektrischen Opel Mokka GSE Rally. Der Kundensportler leistet bis zu 207 kW (281 PS), liefert 345 Newtonmeter Drehmoment und ist damit doppelt so stark wie sein Vorgänger. Für Schönborn schließt sich damit ein Kreis: Ihre Rallye-Karriere begann in einem elektrischen Opel Corsa – jetzt setzt sie ihren Weg auf dem nächsten elektrischen Opel fort. Sieben Cup-Läufe in sechs Nationen stehen auf dem Programm, Höhepunkt ist die traditionsreiche Rallye Sanremo im Oktober.