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ERC4/JERC, Skandinavien: Vorschau Neulinger
Foto: Harald Illmer

ERC4/JERC, Skandinavien: Vorschau Neulinger | 18.05.2026

Start in das Abenteuer Junior ERC

Mit der Royal Rally of Scandinavia startet die Junioren Rallye-Europameisterschaft von 22. bis 24. Mai in Schweden in die Saison 2026. Mit dabei: Doppelstaatsmeister Marcel Neulinger!

Mit Co-Pilot Jürgen Heigl nimmt der Oberösterreicher im BWT Lancia Ypsilon Rally4 HF im Team von Baumschlager Rallye & Racing den Saisonauftakt rund um Karlstad in Angriff.

Die intensive Vorbereitung auf die Premiere in der JERC stand in den vergangenen Wochen im Mittelpunkt: Nach zwei ausgiebigen Schotter Testtagen im Waldviertel folgt kurz vor der Rallye vor Ort in Schweden ein weiterer Testtag, um sich optimal auf die lokalen Bedingungen einzustellen.

Die Vorfreude bei Marcel Neulinger ist groß: „Die Spannung steigt täglich, und ich freue mich riesig auf die Royal Rally of Scandinavia. Wir haben uns gewissenhaft auf unser Debüt in der Junioren Rallye Europameisterschaft vorbereitet. Die Testtage im Waldviertel waren sehr vielversprechend. Wir konnten das Schotter Setup des Lancia Ypsilon Rally4 HF weiter verfeinern und uns an die Schotter-Reifen gewöhnen. Trotzdem bin ich gespannt, wie wir mit den schnellen Schotterprüfungen in Schweden zurechtkommen und wo wir im Vergleich zur starken internationalen Konkurrenz stehen. Ein besonderes Highlight wird die Passage über die aus der WRC bekannte Kult Sprungkuppe Colin’s Crest – ich bin gespannt, wie sich dieser Moment aus der Cockpit Perspektive anfühlen wird. Bei unseren internationalen Einsätzen werden wir auf jeden Fall viel lernen.“

Die Konkurrenz in Skandinavien ist groß: ganze siebzehn Teams treten in der ERC4 Wertung für zweiradangetriebene Fahrzeuge an, dreizehn davon in der Junioren-Kategorie. Insgesamt umfasst das Feld in Schweden knapp 60 Teams.

Die ERC Royal Rally of Scandinavia startet am Freitag, 22. Mai 2026 in Karlstad in der Provinz Värmlands län mit dem Shakedown am Nachmittag und der ersten Sonderprüfung am frühen Abend. Nach siebzehn Schotter-Sonderprüfungen über knapp 180 km erfolgt der Zieleinlauf am Sonntag, 24. Mai ab 18:15h ebendort.

Die Junior-Rallye-Europameisterschaft ist für Fahrer unter 27 Jahren in Rally4 und Rally5 Fahrzeugen ausgeschrieben und umfasst in der Saison 2026 sechs Läufe. Nach dem Saisonauftakt in Schweden gastiert die JERC in Italien, Polen, Tschechien und Wales ehe das Saisonfinale im Oktober in Portugal über die Bühne geht.

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