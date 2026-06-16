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ET König Judenburg Rallye: Bericht AARC
Foto: Marek Pleha

ET König Judenburg Rallye: Bericht AARC | 16.06.2026

Steinbock/Bachmayer übernehmen AART-Führung

Steinbock/Bachmayer übernehmen die Führung in der AART Zwischenwertung und Max & Ben Maier sind nach der „ET-König Rallye powered by Peter Hopf“ die neuen Leader in der AARC!

Nachdem einige Teams aus Ungarn, Tschechien und Kroatien wegen Terminüberschneidungen von Rallyes in ihrer Heimat nicht zur „ET-König Judenburg Rallye“ gekommen sind, haben nun wieder die Teams aus Österreich die Führung in beiden Wertungsklassen übernommen.

In der AART-4WD haben die Hausherren und Neueinsteiger Peter Hopf & Stefan Heiland ihren Heimvorteil voll umsetzen können. Sie gewannen die Allradklasse mit ihrem Ford Fiesta Rally2 überlegen vor Markus Steinbock & Harald Bachmayer (Hyundai i20) und den Drittplatzierten Eugen Friedl & Helmut Aigner auf ihrem Ford Fiesta Proto.

Steinbock/Bachmayer führen nun die Tabelle mit 125 Punkten vor dem ungarischen Duo Erdi/Kerék mit 100 Punkten und Friedl/Aigner mit 76 Punkten an.

Die beiden Neueinsteiger Hopf/Heiland haben sich durch ihren Sieg in Judenburg gleichmal mit 49 Punkten am 4. Gesamtrang angesiedelt, was eine gute Basis für die Saison sein könnte.

In der AARC-2WD haben die Maierbrüder Max und Ben nach zwei zweiten Plätzen bei den ersten zwei Rallyes, nun bei der ET-König Rallye mit ihrem sensationellen Sieg die Führung mit 132 Punkten erkämpft. Thomas Regner & Nadine Kellner, die wie die Maiers einen Peugeot 208 Rally4 pilotieren, konnten sich mit ihrem 2. Platz in der Steiermark nun vom 5. Gesamtrang auf den 2. Gesamtrang der AARC-Zwischenwertung (113 Pkt.) nach vorne arbeiten. Stefan Kellner, der Teamchef der österreichischen Peugeot 208 Rally4 Truppe, hatte leider einen Highspeed Unfall. Er und sein Co Gottfried Witzmann haben diesen Horrorunfall aber zum Glück ohne Verletzungen überstanden.

Am 3. Platz der AARC konnten wir das deutsch/österreichische Team Wolfgang Irlacher & Karin Cerny, ebenfalls mit einem Peugeot 208 Rally4 im Ziel begrüßen. Die beiden sind erst in Judenburg in den AARC eingestiegen und wie man hört, sind fast alle weiteren Rallyes geplant.

Gerald Hopf & Richard Haberl kamen mit ihrem Opel Corsa als Führende der Klasse C3 zu ihrer Heimrallye, konnten durch ihren 5. Gesamtrang in der AARC diese Führung noch weiter ausbauen und befinden sich nun auch auf dem 5. Gesamtplatz der AARC-Zwischenwertung.

Sie haben ihre direkten Konkurrenten, die Italiener Alessandro Prodorutti & Maurizio Lazzer mit ihrem Renault Clio Rally5 auf den 6. Platz verwiesen und führen nun die Klasse C3 mit 29 Punkten vor Prodorutti/Lazzer mit 20 Punkten an. Manuel Brandner & Valentina Wallner, die ebenfalls in der C3 starteten, konnten wegen eines Bruches der Halbachse ihre Heimrallye leider nicht beenden.

Die zweite italienische Paarung, Alberto Mlakar & Cristina Delbello zeigten, wie schon bei jeder Rally bisher, dass sie nicht nur schnell, sondern auch sehr konstant unterwegs sind.

Sie belegten mit ihrem kleinen Peugeot 106 Rally 16V den sensationellen 4. Gesamtrang in der AARC, wodurch sie nun mit 109 Punkten sogar am 3. Platz der AARC-Zwischenwertung zu finden sind und auch die Klasse C4 mit 26 Punkten überlegen anführen.

Die Rally Zelezniki in Slowenien steht nun am 04/05. Juli als 4. AARC/AART Lauf am Programm.

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