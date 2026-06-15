ET König Judenburg Rallye: Bericht ARC

Die ET König Judenburg Rallye gestaltete sich für die Teilnehmer der Austrian Rallye Challenge extrem herausfordernd. Denn für die Challenge zählte bekanntlich der zweite Tag - und der begann unter schwierigsten Bedingungen: Dauerhafter Nieselregen, extrem rutschige, unterschiedlichen Grip liefernde Asphaltflächen, dazu sehr viel heraus gecutteter Rollsplit. Erst nach der Mittagspause hatte der „Wettergott“ Erbarmen, die Sonne kam heraus und so konnte der zweite Teil der Rallye unter trockenen Bedingungen gefahren werden. Erneut nutzten jedoch viele ARC-Teams den ersten Rallyetag, um sich warm zu fahren - einige fuhren sowohl die TEC7 ORM als auch die ARC.



ARC: Sieg für das Ehepaar Gaubinger



Auf der schwierigen ersten Sonderprüfung waren Alexander Strobl und seine erfahrene Copilotin Cathy Schmidt im Ford Escort Cosworth WRC am schnellsten unterwegs, wenige Sekunden dahinter Patrik und Verena Gaubinger im Audi Quattro. Der Drittschnellste, BMW-Pilot Bernhard Haider, lag bereits rund 24 Sekunden zurück, auf Platz vier landete Tabellenleader Hans Georg Lindner mit 27 Sekunden Rückstand.



Doch auf der darauf folgenden SP „Obdach“ konnten die Gaubingers gehörig aufdrehen und Strobl um 15, Lindner gar um 28 Sekunden deklassieren. Nach drei weiteren Gaubinger-Bestzeiten ging das Ehepaar mit runden 26 Sekunden Vorsprung in die Mittagspause, Lindner lag auf Platz drei bereits 1:44 Minuten zurück.



Gaubinger: „Dabei hatten wir am Samstagvormittag zunächst einen schadhaften Scheibenwischer - da hatten wir in so fern ‚Glück’, als dass es just dort passierte, wo Gerolf Schuller abgeflogen ist und wo wir daher nur noch drüber rollten. Das konnten wir auf der Verbindungsetappe reparieren. Auf einer weiteren SP hatten wir einen Reifenschaden, mit dem wir das letzte Drittel der SP zu Ende gefahren sind.“



Der erwähnte Gerolf Schuller hatte eigentlich große Pläne - er wollte gemeinsam mit seiner Copilotin Kathrin Redlingshofer-Milev die Tabellenführung zurückerobern, die bei der Rally Vipavska Dolina Hans Georg Lindner übernommen hatte.



Am Freitag, den er ebenfalls nutzte, um sich ans Fahren zu gewöhnen, lief es für Schuller noch prächtig: „Wir konnten am Freitag gute Zeiten fahren - da ist es gut gelaufen, bei Trockenheit. Doch am Samstagmorgen hat es geregnet und mit den Intermeds im Regen habe ich kaum Erfahrung. Denn ich bin erst ein, zwei Prüfungen bei solchen Bedingungen gefahren. Daher sind wir die ersten Meter extrem vorsichtig gefahren. Doch dann habe ich bemerkt, dass der Grip eigentlich recht gut ist, also haben wir etwas zugelegt. Doch dann war es auf der Hauptstraße extrem glatt und ich bin zu schnell in die Schikane gefahren - dabei haben wir einen der Siedlerballen touchiert, wodurch der Kühler beschädigt wurde und wir abstellen mussten. Für uns geht es jetzt weiter mit der Rallye Weiz.“



Kuriosum auf dem ersten Judenburg Rundkurs direkt nach der Mittagspause: Patrik Gaubinger und Alex Strobl fuhren exakt die gleiche Zeit. Es folgte eine weitere Gaubinger-Bestmarke, allerdings wurde hier die SP nach einem Unfall neutralisiert, sodass die anderen Teilnehmer eine nominale Zeit erhielten. Das Gleiche auch auf dem zweiten Judenburg Stadtkurs, wo alle ARC-Teams nominelle Zeiten erhielten. Nach zwei weiteren Gaubinger-Bestzeiten konnte das Quattro-Paar sich über einen klaren Sieg freuen, rund eine halbe Minute vor Strobl/Schmidt sowie 2:35 Minuten vor Hans Georg Lindner und seiner Copiloten Hermelinde Schütter im Ford Escort RS1600.



Zudem konnten Patrik und Verena Gaubinger auch die Auszugswertung der Historischen ARCH gewinnen - in der Tabelle der ARCH 4WD für Historische mit Allradantrieb rückten die Gaubingers vor auf Rang zwei hinter Strobl/Schmidt. Patrik erklärt erfreut: „Bis auf die erwähnten Zwischenfälle am Samstagvormittag ist es für uns in Judenburg tadellos gelaufen.“ Wann der nächste Einsatz auf dem Programm steht, kann Gaubinger aber noch nicht sagen.



Alexander Strobl, der beim Saisonauftakt im Triestingtal noch triumphiert hatte, musste sich in der für die Clubmeisterschaft relevanten ARC diesmal mit Platz zwei zufrieden geben - in der Tabelle liegt er hinter Lindner, Dolzer und Schuller auf Rang vier. Die Führung in der ARCH 4WD konnte er jedoch verteidigen.



ARC-Tabellen-Leader Lindner: „Es lief problemlos!“



Mit seinem dritten Platz in der ARC sowie dem Sieg in der Klasse C3 und in der ARCH 2WD konnte Hans Georg Lindner seinen Tabellenvorsprung weiter ausbauen. Er hält nun bei satten 108,5 Punkten, dahinter liegen Jan Dolzer mit 73 sowie Gerolf Schuller mit 72,5 Punkten auf dem Konto. In der ARCH 2WD führt Lindner mit 60,5 Punkten vor Christian Rosner mit 37,5 Zählern.



Hans Georg Lindner zeigt damit eindrucksvoll, dass man in der Clubmeisterschaft der ARC auch mit einem historischen Fahrzeug gewinnen kann. Entsprechend positiv fällt auch seine Bilanz aus: „Mir ging es gut in Judenburg, es lief problemlos. Ein paar kleine Hoppalas hat wohl jeder, wenn er unter schwierigen Bedingungen schnell fährt. Die Sonderprüfungen der ET König Judenburg Rallye haben mir sehr gut gefallen - da war für jeden Fahrer und für jedes Auto etwas dabei. Auch der generelle Ablauf war gut. Okay, wir konnten zwei Prüfungen nicht fertig fahren, da diese nach Unfällen neutralisiert wurden, doch das ist einfach Pech, das kann schon mal passieren. Die Zuschauer an den Strecken haben auch gepasst, die Stimmung da draußen war gut.“



Neuer Tabellen-Zweiter Jan Dolzer hatte fünf (!) Reifenschäden



Stärkster Verfolger von Lindner ist nun der junge Subaru-Pilot Jan Dolzer, der diesmal mit Victoria Praschinger fuhr und eine ziemlich turbulente Rallye erlebte: „Die Rallye war für uns sehr herausfordernd. Wir hatten an diesem Wochenende insgesamt fünf Reifenschäden - zwei davon bereits am Freitag. Am Rallyetag selbst war es am Morgen extrem rutschig, auf SP4 hatten wir erneut einen Reifenschaden, nach der SP konnten wir den Reifen wechseln. Doch auf der direkt im Anschluss gefahrenen SP5 hatten wir nach nur einem Kilometer schon wieder einen Reifenschaden - jetzt hatten wir die Wahl: Abstellen oder mit dem kaputten Reifen weiterfahren. Da wir heuer auf die Clubmeisterschaft achten, sind wir weitergefahren und konnten uns quasi auf der Felge ins Service schleppen, wo wir in der Mittagspause alles reparieren konnten.“



Am Nachmittag lief es zunächst problemlos, doch dann: „Auf der allerletzten Prüfung hatten wir erneut einen Reifenschaden, doch wir haben es ins Ziel geschafft und ich freue mich sehr, dass wir nun in der Clubmeisterschaft auf Platz zwei liegen.“ Sportlich kollegial fügt Jan hinzu: „Es tut mir sehr leid für Gerolf Schuller, dass er den frühen Ausfall hatte. Doch wir haben bereits telefoniert - wir werden beide in Weiz unseren Kampf um die ARC-Punkte fortsetzen.“ Wie erwähnt liegt Schuller nur einen halben Punkt hinter Dolzer auf dem dritten ARC-Tabellenrang…



Ein weiterer prominenter Ausfall ist Christian Rosner, der eine nicht minder turbulente Rallye erlebte. Rosner, dessen Stamm-Co Martin Rigl diesmal von Peter Treybal vertreten wurde, erzählt: „Die Rallye war für uns bescheiden. Das Wetter am Samstagmorgen war für mich alles andere als ideal, ich mag solche Bedingungen einfach nicht.“ Doch damit nicht genug - bald schon stellten sich Starterprobleme am pechschwarzen Porsche ein - die Folge waren Strafminuten wegen Verspätungen. Doch auch damit nicht genug: „Wir wollten dann nur noch aus reiner Freude am trockenen Nachmittag weiterfahren - doch dann hat sich das Kupplungspedal nicht mehr treten lassen und somit war die Rallye für uns zu Ende.“ Als nächster Einsatz steht bei Rosner die Mühlsteinrallye auf dem Kalender….



ARCP: „Proto-Dominator“ Zellhofer triumphiert



In der ARCP bzw. ARP für Proto- und Produktionsfahrzeuge konnte Christoph Zellhofer seinem Spitznamen „Proto-Dominator“ mehr als gerecht werden - er und seine deutsche Copilotin Anna Maria Seidl konnten im Suzuki Swift ZMX Proto sämtliche Bestzeiten in den Asphalt brennen und mit einem Vorsprung von 2:34 Minuten auf Hermann Gaßner einen klaren Sieg einfahren.



Für das ZM Racing Team von Martin Zellhofer wäre auch ein Doppelsieg der ZMX Proto möglich gewesen. Lange Zeit langen Christoph Zellhofer und Klemens Haingartner auf den Plätzen eins und zwei der ARCP. Doch auf der letzten Prüfung rutschten Haingartner und sein Co Manfred Ambroschütz im zweiten ZMX auf Platz drei ab, lediglich 3,2 Sekunden hinter Gaßner. Wie kam es dazu? Haingartner erklärt: „Wir hatten auf der letzten SP leider Zündaussetzer.“ Doch er relativiert: „Ich habe auch einmal einen Fehlstart produziert und mir damit zehn Strafsekunden eingehandelt - ohne den Fehlstart wäre es sich also trotz der Zündaussetzer noch ausgegangen. Doch für das ZM Racing Team war es sowieso ein Wahnsinns-Ergebnis, mit Gesamt-Sieger Hermann Neubauer und so weiter - und wir sind natürlich auch mit den Plätzen eins und drei in der ARCP happy.“



Mit seinem klaren Sieg konnte Christoph Zellhofer in der ARCP-Tabelle Boden gutmachen: Es führt zwar weiterhin Hermann Gaßner senior mit seiner österreichischen Copilotin Natascha Vrga mit 112 Punkten die Wertung an, doch Zellhofer fehlen nur noch sechs Punkte auf das deutsche Rallye-„Urgestein“.



Auf dem dritten Tabellenrang liegt Maximilian Lichtenegger mit 76,5 Punkten, der diesmal jedoch schon am Samstagmorgen von der Strecke flog.



ART1: Baumschlager siegt - Hopf bleibt Tabellenleader



In der Austrian Rallye Trophy für moderne Fahrzeuge feierte Raimund Baumschlager ein großartiges Comeback - der 14fache Staatsmeister musste nach einer Schulter-Operation für einige Zeit aussetzen und konnte nun in Judenburg endlich wieder selbst ans Steuer. Mit Thomas Zeltner pilotierte er den einzigen Skoda Fabia RS Rally2 im Feld. Während er im Gesamt-Klassement der Rallye das Podium nur um wenige Sekunden verpasst hatte, wurde es in der ART ein klarer Sieg vor Peter Hopf und Martin Zellhofer.



Baumschlager, der seine Einschreibung in der Austrian Rallye Challenge als Akt der Unterstützung der Serie für den Breitensport erachtet, erklärte höchst zufrieden: „Es geht gar nicht so sehr um die exakte Platzierung, sondern vielmehr um den Rückstand pro Kilometer auf die Führenden. Und genau hier haben wir – bei trockenen wie auch bei nassen Bedingungen – bewiesen, dass wir mit zirka 0,7s/km wieder näher dran sind! Thomas und ich hatten im Murtal richtig Spaß! Der einzigartige Stadtrundkurs in Judenburg war schon im Vorjahr ein absolutes Highlight – und auch heuer sorgten die zahlreichen Fans wieder für eine tolle Stimmung!“



Ein Kompliment an die Veranstalter - einer von ihnen, neben Willi Stengg, ist Peter Hopf. Er ließ es sich nicht nehmen, bei seiner Rallye selbst zu fahren. Gemeinsam mit Stefan Heiland pilotierte er einen Ford Fiesta Rally2 des ZM Racing Teams und konnte damit in der ART 1:20 Minuten hinter Baumschlager den zweiten Platz belegen.



Lediglich 9,6 Sekunden dahinter landeten ZM Racing Teamchef Martin „Max“ Zellhofer und Andre Kachel in einem weiteren Fiesta Rally2 auf dem dritten Platz der ART.



In der Tabelle der ART 1 für moderne Fahrzeuge mit Allradantrieb führt nun Peter Hopf mit 88 vor Martin Zellhofer mit 53 Punkten. Dahinter folgen Daniel Mayer (40,5 Punkte), Manfred Stohl (39), Raimund Baumschlager (36), Markus Wurz (20) und Bernhard Stitz mit 6,5 Zählern auf dem Konto.



Stitz hat als Arzt wesentlich zur raschen Genesung von Raimund Baumschlager beigetragen und pilotierte in Judenburg den Citroen C3 Rally2 von Daniel Mayer. Der erste Einsatz mit einem modernen Rally2-Boliden wurde leider nicht belohnt: Ein kapitaler Motorschaden beendete das Abenteuer vorzeitig. Doch man kann davon ausgehen, dass der „rasende Orthopäde“ auf den Geschmack gekommen ist….



ART2: Marcel Neulinger und die „jungen Wilden“



In der ART2 für moderne Fahrzeuge mit Zweiradantrieb hieß der überlegene Sieger Marcel Neulinger (Co Jakob Ruhsam, Lancia Ypsilon Rally4) - mit 1:29 Minuten Vorsprung auf Lukas Dirnberger und beinahe sämtlichen SP-Bestzeiten. Lediglich auf dem dritten Judenburg Stadtkurs waren Lukas Dirnberger und Thomas Traußnig schneller als Neulinger.



Mit seinem klaren Sieg konnte Marcel Neulinger die Führung in der ART2 übernehmen - er führt nun mit 86 Punkten vor Max Maier mit 79 und Lukas Dirnberger mit 73 Zählern.



Der Platz hinter Marcel Neulinger wird heiß umkämpft von den „jungen Wilden“ der heimischen Rallyeszene. Einer von ihnen ist auch Nico Neulinger - der Bruder von Marcel pilotiert ebenfalls einen Lancia Rally4 und konnte diesmal sein großes Potential andeuten - etwa auf SP6, wo er mit der zweitschnellsten Zeit für einen „Doppelsieg“ der Neulinger-Brüder sorgen konnte. Allerdings sorgte ein Reifenschaden dafür, dass Nico Neulinger „nur“ Dritter in der ART2 wurde.



Auszugswertungen für Junioren und ARCH



In der neuen Auszugswertung für ARCP- und ART2-Junioren führt Marcel Neulinger mit 54 Punkten vor Lukas Dirnberger mit 44 und Maximilian Lichtenegger mit 40,5 Punkten.



Bei den Junioren der ARC-Klassen C1 bis C4 führt Michael Kroneder mit 40 Punkten vor Jan Dolzer mit 29 und Tobias Reischer mit zwölf Punkten auf dem Konto.



In den Auszugswertungen der ARCH sind die Punktestände wie eingangs erwähnt folgendermaßen:



In der ARCH 4WD führt Alex Strobl mit 37 vor Patrik Gaubinger mit 20,5 sowie Rene Kiehtreiber mit 17 Punkten.



In der ARCH 2WD führt der erwähnte Hans Georg Lindner mit 60,5 vor Christian Rosner mit 37,5 Punkten. Auf Rang drei liegt nun VW Käfer-Pilot Franz Zack, der in Judenburg in seiner Klasse C4 gehörig Punkte abstauben konnte.



Als nächste Rallye steht nun die Rallye Weiz von 16. bis 18. Juli auf dem ARC-Kalender - auch bei dieser kombinierten ORM/ARC-Veranstaltung wird wieder der zweite Rallyetag für die ARC herangezogen. In Weiz werden zudem auch die Historische Rallye-Europameisterschaft und ein Lauf zum elektrischen Opel GSE Rally Cup abgehalten.



Aktuelle ARC Wertung 2026:

app-cdn.sportity.com/efab34f7-06d7-4c43-9ad5-da8e7ec66bf0/fb10691d-fce3-4ca7-95f7-158bd1e61fea_ARC-WERTUNG-04.pdf



Fotos und Videos von der ARC bei der ET König Rallye:

www.rallye-challenge.at/site/fotos_arc_et_koenig_rallye_2026.html



Die Austrian Rallye Challenge im Internet:

www.rallye-challenge.at