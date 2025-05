ET König Murtal Rallye: Rundkurs

Nächste Station Murtal heißt es in zwei Wochen. Mit der ET KÖNIG Rallye powered by Peter Hopf Erdbau - Mietpark am 30./31. Mai geht die TEC 7 Rallye-Staatsmeisterschaft in die vierte Runde des laufenden Jahres. Ausgangs- und Schlusspunkt des Motorsport-Spektakels ist die steirische Stadtgemeinde Judenburg. Auf dem dortigen Hauptplatz findet nicht nur bereits am Donnerstag, dem 29. Mai, am Abend die öffentliche Fahrerpräsentation in Rahmen eines Zeremonienstarts statt, sondern auch unmittelbar nach der Rallye am Samstag die Siegerehrung mit anschließender zünftiger After Race Party.



In Judenburg herrscht jedoch auch aus anderem Grund reges Treiben im Vorfeld der PS-geladenen Punktejagd. Veranstalter Willi Stengg und Mitorganisator Peter Hopf sind nämlich gerade mitten in den Vorbereitungen für den schon im Vorjahr gewünschten, heuer aber realisierten Stadtkurs. Seit November arbeiten die beiden Steirer an ihrem Traum vom Rundkurs durch die 10.000-Einwohner-Metropole. Ein Highlight also, das es zuletzt im Jahr 2011 im Rahmen der Castrol Edge Judenburg-Pölstal Rallye gab, die Beppo Harrach vor Raimund Baumschlager und Mario Saibel gewann. 5000 Zuschauer jubelten damals den Teams beim Stadtkurs zu, währenddessen sich übrigens eine gewaltige Gewitterfront über ihnen entlud.



900 Meter Bauzaun und 550 Meter Betonleitwände werden diesmal aufgestellt, um den Rallyestars eine 5,25 Kilometer lange Prüfung durch Judenburg bieten zu können. Und andererseits für die erwartungshungrigen Fans die notwendige Sicherheit zu gewährleisten. Dafür werden auch zusätzlich 65 Securitys eingesetzt. Der als Königsprüfung der ET KÖNIG Rallye powered by Peter Hopf Erdbau - Mietpark konzipierte Wertungsabschnitt wird am Samstag, dem 31. Mai, zwei Mal, als 11. und abschließende 13. Sonderprüfung, ausgetragen und (wie am Vortag SP 1 und SP 3, der Rundkurs Gaal) auch live auf ORF Sport+ zu sehen sein.



Für Zuschauer, die einen ganz exklusive Blick auf die Action bevorzugen, gibt es auf 25 Personen limitierte VIP-Karten zu je 180 Euro. Peter Hopf: „Dafür bieten wir den VIP‘s Essen und Getränke sowie einen ganz besonderen Stehplatz in erhöhter Lage mit bester Sicht auf das Geschehen, nämlich auf dem Dach eines Doppeldeckerbusses.“ VIP-Ticket-Bestellungen sind ab sofort bei Peter Hopf persönlich unter der Mailadresse peter@mietpark-murtal.at möglich.