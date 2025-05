ET König Rallye: Die Macher

Bis 2011 war der Raum Judenburg-Pölstal ein Fixpunkt im Kalender der Österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft, eng verbunden mit dem Namen Castrol. Mit dem ausbleibenden Engagement des langjährigen Hauptsponsors verschwand allerdings auch das Rennen aus dem Programm. Seit letztem Jahr jedoch geht der Rallye-Klassiker im Murtal wieder als vierte Station der TEC7 ORM-Staatsmeisterschaft über die Bühne. Heuer zum zweiten Mal am 30./31. Mai als ET KÖNIG Rallye powered by Peter Hopf Erdbau - Mietpark.



Zum zweiten Mal also steht Harald König als Hauptsponsor hinter der Rallye, und das mit Stolz. „Denn“, so der 45-jährige Steirer, „das war letztes Jahr ja wirklich eine super Sache. Und da ich als ehemaliger, wenngleich nur hobbymäßiger Motorrad-Rennfahrer mit dem Thema Motorsport praktisch infiziert bin, war es für mich sonnenklar, dass dieses auch wirtschaftlich wichtige Projekt weitergeführt werden muss und auch in Zukunft weiterbestehen soll. Mit meiner Sponsorentätigkeit kann ich der Region Murtal, wo ich ja auch sehr viele Kunden habe, ein bisschen was zurückgeben. Das ist mir wichtig.“



Harald König ist Eigentümer der Firma ET König GmbH mit Hauptsitz in Scheifling. Elektrotechnik König ist der Spezialist im Bereich Energietechnik und verfügt zudem über Zweigstellen in Murau, Feldkirchen und Bad Vöslau. Rund 100 hochqualifizierte Fachkräfte sind unter anderem in Sachen Badplanung und Wasserinstallation über Heizungen, Wärmepumpen, Elektroinstallationen, Photovoltaikanlagen bis Blitzschutz, SAT- und Alarmanlagen im Einsatz.



Peter Hopf und Willi Stengg als Masterminds



Die Idee, den Rallye-Klassiker wiederzubeleben, kam letztes Jahr zum einen von Ex-Staatsmeister Willi Stengg, der auch als Veranstalter aufscheint, zum anderen aber auch von Peter Hopf, der seit Oktober 2023 Besitzer und Geschäftsführer des Fahr Aktiv Zentrums FAZ Fohnsdorf ist, wo so wie schon 2024 wieder der Standort der Rallyeleitung, der Servicezone und des Parc ferme sein wird.



Zudem leitet der aus Gaal stammende zweifache Familienvater auch noch eine Vermietungsfirma von rund 200 Baumaschinen sowie ein Erdbau- und ein Transportunternehmen und arbeitet hierbei u. a. auch eng mit ET- König-Chef Harald König zusammen. Peter Hopf: „Ich kenne den Harry schon lange als Freund und kann nur sagen, dass man sich glücklich schätzen muss, wenn man heutzutage einen Sponsor mit so einem großen Herz für Motorsport findet. Die Rallye ist nicht nur ein großartiges PS-Spektakel für die Fans, sondern auch ein wichtiger Impulsgeber für die ganze Region hier.“



Als Aktiver gilt Peter Hopf als Rallye-Späteinsteiger, bestritt erst 2023 beim ARC-Lauf im Blaufränkischland seine Premiere mit einem Mitsubishi Evo VII. Ein Jahr später wurde er 2024 mit einem Skoda Fabia Proto Gesamtsieger im österreichischen Rallye Cup, der er auch bleiben wird, weil es den Cup-Bewerb in dieser Form seit heuer nicht mehr gibt. Er ist nun in die Kategorie TEC 7 ORM 2 integriert. Nichtsdestotrotz gibt Peter Hopf natürlich auch dort kräftig Gas.



Die Organisationsarbeit für die ET KÖNIG Rallye powered by Peter Hopf Erdbau - Mietpark besteht für den Regions-Insider in den wichtigen Gesprächen mit den Bürgermeistern der Rallye-Gemeinden, mit den Feuerwehren und letztendlich auch den wichtigen Behörden. Für alles andere wie Streckendetails etc. zeichnet Willi Stengg verantwortlich.