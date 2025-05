ET König Rallye: SPs & Live TV/Radio

Es wird ernst. Von kommendem Donnerstag bis Samstag steht der Raum Judenburg vollends im Zeichen der ET KÖNIG Rallye powered by Peter Hopf Erdbau und somit dem vierten Lauf zur TEC7 Rallye-Staatsmeisterschaft 2025. 13 anspruchsvollste Sonderprüfungen warten dabei auf die Teilnehmer und sind die Grundlage für die zu erwartende hochspannende Punktejagd.



Als Herzstück kann dabei der Stadtkurs durch Judenburg am Samstag gesehen werden. An die bis zu 13.000 Zuschauer können sich als damals bereits Aktive nur diesmal wieder startende „alte Hasen“ wie Raimund Baumschlager, Max Zellhofer oder Hermann Neubauer erinnern. Immerhin wurde der fünf Kilometer lange Abschnitt zuletzt im Jahr 2011 gefahren. Besonders speziell kann Hermann Neubauer auf die damalige Castrol-Rallye zurückblicken, sorgte er doch 2010 für einen weitreichenden Stromausfall im Rallye-Gebiet, nachdem er mit seinem Suzuki Swift einen Hauptmasten in drei Meter Höhe gefällt hatte. Heuer, also 15 Jahre später, sitzt er in einem Weltmeister-Boliden namens Toyota Yaris Rally2, ist zweifacher Staatsmeister und mit Vierfach-Champion Simon Wagner im Hyundai i20 Rally2 Topfavorit auf den Sieg im Murtal!



Die Rallye-Organisatoren Willi Stengg und Peter Hopf, der selbst mit einem Skoda Fabia Proto am Start steht, beschreiben hier kurz, was die insgesamt 60 Teams, die einen Nennung für die ET KÖNIG Rallye abgegeben haben, erwartet:



Freitag, 30. Mai 2025 (5 Wertungsabschnitte)



Sonderprüfung 1 und 3 – Rundkurs Gaal – Hammergraben (2 Runden) – 18,71 Kilometer?Sonderprüfung 5 – Gaal – Hammergraben (1 Runde) – 13,20 Kilometer - Startzeiten 14.35 Uhr, 17.20 Uhr und 18.40 Uhr:

Der spektakuläre Rundkurs in Gaal wird am ersten Tag gleich dreimal gefahren. Während bei den ersten beiden Abschnitten jeweils zwei Runden gedreht werden, müssen die Piloten den Kurs jedoch beim dritten Mal bereits nach einer Runde verlassen. Die beiden „Doppel-Runder“ werden auf ORF Sport+ live gezeigt. Die Übertragungszeiten sind 14.25 Uhr – 15.05 Uhr SP 1 und 16.55 Uhr – 17.35 Uhr SP 3



Sonderprüfung 2, 4 – Seckau – Sankt Marein – 8,45 Kilometer - Startzeiten 15.10 Uhr und 17.55 Uhr:

Diese Prüfung ist sehr selektiv und unglaublich anspruchsvoll. Achtung, zum Teil sehr wellig! Für die Zuschauer gibt es super Aussichtspunkte.



Samstag, 31. Mai 2025 (8 Wertungsabschnitte)



Sonderprüfung 6 und 8 – Baumkirchen – Gaberl – 11,39 km - Startzeiten 7.45 Uhr und 10.35 Uhr:

Vielleicht die schwierigste Herausforderung für die Teams gleich in der Früh des zweiten Tages und dann noch einmal am Vormittag. Es warten ein herausforderndes Auf und Ab, eine ultraschnelle lange Gerade, aber dann auch wieder sehr kurvenreiche Abschnitte, ähnlich etwa der Prüfungen bei der Rebenland-Rallye.



Sonderprüfung 7 und 9 – Obdach – Sabathyhütte – 10,52 km - Startzeiten 8.35 Uhr und 11.25 Uhr:

Die erste vier Kilometer sind hier brutal schnell. Dann wird es aber durch viele Kurven sehr eckig und winkelig. Eine spannende Aufgabe für die Piloten. Für die Fans gibt es einen großartigen höhergelegenen Zuschauerpunkt mit Streckeneinsicht über fast einen Kilometer, zudem einen Hubschrauberlandeplatz.



Sonderprüfung 10 und 12 – Möderbrugg – 8,05 km - Startzeiten 14.10 Uhr und 16.50 Uhr??:

Hier gibt es über eine Strecke von rund zwei Kilometer Schotter. Die Prüfung ist für Piloten und Fans hervorragend einsehbar und auch sehr spektakulär. Zum Teil sehr, sehr eng. Als 12. und vorletzte Sonderprüfung gilt sie als Powerstage, wo also auf die ersten Drei Zusatzpunkte warten.



Sonderprüfung 11 und 13 – Rundkurs Judenburg – 5,25 km - Startzeiten 14.50 Uhr und 17.30 Uhr:

Das Spektakel mitten durch die Stadt wurde zuletzt 2011 ausgetragen und heuer wiederbelebt. Während er vor 24 Jahren aber nur einmal gefahren wurde, dürfen sich die Fans heuer zweimal auf die Rallye-Asse freuen. Jede Menge Action vor einer riesigen Zuschauerkulisse ist damit garantiert. Das lässt sich auch der ORF nicht entgehen und überträgt sowohl SP 11 als auch die finale SP 13 auf ORF Sport+ live. Die Übertragungszeiten sind 14.45 Uhr – 15.20 Uhr SP 11 und 17.55 Uhr – 18.35 Uhr SP 13. Außerdem bringt ORF Sport+ am Samstag um 20.15 Uhr auch noch eine einstündige Zusammenfassung der Rallye-Highlights.



TEC7 ORM ET König Murtal Rallye Radio



Noir Trawniczek ist auch bei der ET König Rallye 2025 wieder auf Stimmenfang unterwegs. Zu folgenden Zeiten können die Interviews LIVE über folgenden Link empfangen werden: mixlr.com/rallye-radio-noir



Freitag, 30. Mai 2025

15.35 Uhr Stimmen der Piloten nach SP2

19.15 Uhr Stimmen der Piloten nach SP5



Samstag, 31. Mai 2025

09.10 Uhr Stimmen nach SP7

12.00 Uhr Stimmen nach SP9

15.00 Uhr Stimmen nach SP11

17.35 Uhr Stimmen vor dem Ziel



LIVE:

mixlr.com/rallye-radio-noir



Zum Nachhören: Über folgenden Link können die Interviews unmittelbar nach dem Ende des Live-Streams abgehört werden:

mixlr.com/rallye-radio-noir/showreel

Rallye Radio Noir auf Facebook:

www.facebook.com/rallyeradionoir/