ET König Rallye: TV- & Radio-Zeiten

Vier Sonderprüfungen der ET KÖNIG Rallye powered by Peter Hopf Erdbau 2025 am 30. und 31. Mai werden live auf ORF ON bzw. ORF SPORT+ übertragen!



Sendezeiten - Freitag, 30. Mai 2025:



14:25h - 15:05h: LIVE SP 1 "RUNDKURS GAAL- HAMMERGRABEN I" (ORF.ON / ORF SPORT +)

16:55h - 17:35h: LIVE SP 3 "RUNDKURS GAAL- HAMMERGRABEN II" (ORF.ON / ORF SPORT +)



Sendezeiten - Samstag, 31. Mai 2025:



14:45h - 15:20h: LIVE SP 11 "RUNDKURS JUDENBURG I" (ORF.ON)

17:55h - 18:35h: LIVE SP 13 "RUNDKURS JUDENBURG II" (ORF.ON)

20:15h - 21:15h: HIGHLIGHTS (ORF SPORT +)



TEC7 ORM ET König Rallye Radio



Noir Trawniczek ist auch bei der ET König Rallye 2025 wieder auf Stimmenfang unterwegs. Zu folgenden Zeiten können die Interviews LIVE über folgenden Link empfangen werden: mixlr.com/rallye-radio-noir



Freitag, 30. Mai 2025

15.35 Uhr Stimmen der Piloten nach SP2

19.15 Uhr Stimmen der Piloten nach SP5



Samstag, 31. Mai 2025

09.10 Uhr Stimmen nach SP7

12.00 Uhr Stimmen nach SP9

15.00 Uhr Stimmen nach SP11

17.35 Uhr Stimmen vor dem Ziel



LIVE:

mixlr.com/rallye-radio-noir



Zum Nachhören: ?Über folgenden Link können die Interviews unmittelbar nach dem Ende des Live-Streams abgehört werden:

mixlr.com/rallye-radio-noir/showreel



Rallye Radio Noir auf Facebook:

www.facebook.com/rallyeradionoir/