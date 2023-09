East Belgian Rallye: Bericht J. Wagner

Die East Belgian Rallye versprach von Beginn an ein spannendes Duell zu werden. Nachdem bei den Rallyes zuvor der Kampf um den Sieg in erster Linie zwischen den Hauptkonkurrenten Wagner und Griebel ausgetragen wurde, mischte sich bei seiner

Heimrallye auch der dort wohnende Tom Heindrichs, Thierry Neuville‘s jüngerer Bruder, in den Kampf um den Sieg ein.



„Im Hinblick auf die Meisterschaft haben wir uns voll und ganz auf Marijan Griebel fokussiert. Zu Beginn der Rallye herrschten von den letzten Regentagen noch schwierige Bedingungen und wir wollten nichts riskieren. Mit zunehmend abtrocknenden Streckenverhältnissen konnten wir uns zurück an die Spitze kämpfen, sodass wir am Ende mit nur 1,3 Sekunden vor Verfolger Marijan Griebel in die WP starteten. Leider haben wir den Sekundenkrimi in der Dunkelheit verloren und müssen uns mit Platz 3 zufriedengeben. Das Hauptziel war und ist allerdings die Meisterschaftsführung, die wir erfolgreich verteidigen konnten und somit weiterhin als Tabellenführer zum letzten Lauf in Spa anreisen, bei dem es dann nochmal um alles geht“, so Wagner im Ziel.



Bei der Spa Rally Ende November werden beide Rallye-Tage jeweils einzeln im Cup gewertet. Dies bringt nochmal doppelte Spannung in den Titelkampf.