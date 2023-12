Easy Drivers No Roadrunning Projekt

Konkret geht es dabei darum im speziellen jungen Autofahrer- und innen, welche eine Affinität zu Motorsport und generell schnellen Autos aufweisen eine Möglichkeit zu bieten in diese Materie aktiven Einblick zu erhalten ohne die Gefahr der Illegalität von „Parkplatzrennen“ oder im Rahmen von Roadrunnertreffen illegal durchgeführten „Rennen“ welche oftmals in Katastrophen enden oder zumindest zum Verlust des geliebten Führerscheins führen.



ROADRUNNERS zwischen Coolness und Kriminalität



Synergien nützen um Jugendliche Auto- und Motorsportenthusiasten vor sich selbst zu schützen und dadurch auch andere im Straßenverkehr zu schützen, ist das Bestreben der Zusammenarbeit zwischen den Easy Drivers Fahrschulen Berndorf / Bad Vöslau und Rallyeverein MCL 68.



Erster Schritt

Die Zusammenarbeit zwischen den Easy Drivers Fahrschulen Berndorf / Bad Vöslau und dem Motorsportverein MCL 68 zielt darauf ab jungen Führerscheinbesitzern Schnuppertage oder Hobbyrennen günstig zu ermöglichen, abseits der Gefahr einer Illegalität und mit demenstsprechenden Schutzvorrichtungen, welche im öffentlichen Straßenverkehr nicht vorhanden sein können.



Klare Botschaft

Die Botschaft muss klar lauten, jedes Hobby hat seine Berechtigung und jedes Hobby braucht seine Bühne zur Entfaltung, in diesem Fall darf aber die Bühne nicht die öffentliche Straße oder der öffentliche Parkplatz sein.



Das Projekt wird wie folgt in den Easy Drivers Fahrschulen Berndorf / Bad Vöslau promoted:

Werde Teil unseres Rennteams.

Erfahre den legalen Grenzbereich und nimm mit uns an Trainings für Hobbyrundstreckenrennen oder Rallyeschnuppertage teil.

Wechsle dich mit deinen Teamkollegen ab.

Lasse dir von erfahrenen Piloten und Teamchefs, Taktik, Fahrstil, Boxenstopps und dem Weg zum Erfolg erklären!

Adrenalin und Rennsport gehören auf die Rennstrecken, nicht in den Straßenverkehr!

Mit uns hast du die Möglichkeit den Grenzbereich ohne Gefahr der Illegalität und den Verlust deines Führerscheins zu erfahren.



Erster Praxistest für EASY DRIVERS NO ROADRUNNINGPROJEKT in Fuglau im Rahmen eines 3 Stunden Rennen am 9.12.2023.



Team – Zusammenstellung: Jugend trifft auf Erfahrung

Die Fahrschulen Easy Drivers Berndorf/Bad Vöslau stellten mit ihrem Partnern MCL 68 aus jungen Führerscheinbesitzern und erfahrenen Motorsportlern für zwei Fahrzeuge zusammen.

Gefahren wurde mit Youngtimern der Marke Volvo 940.

Diese Fahrzeuge bieten schon im Serienzustand einen hohen Sicherheitsstandard und sind auf Grund des Heckantriebes auch dazu geeignet, den Grenzbereich so aufzuzeigen, dass man mit geeigneten Gegenmaßnahmen das Fahrzeug unter Kontrolle halten kann.



Der MCL 68 stellte durch Alfred Leitner und Georg Gschwandner den vier jungen Herren und einer jungen Dame erfahrene Rallyepiloten zur Seite, welche wertvolle Praxis- und Taktiktipps gaben und auch selbst einige Turns absolvierten.

Auch die komplette Vorbereitung und Transportlogistik der Einsatzfahrzeuge für die Premiere des EASY DRIVERS NO ROADRUNNING PROJEKT wurde der Jugend überlassen und durch den erst 20-jährigen Tobias Reischer, selbst bereits Fahrlehrer und MCL 68 Mitglied organisiert.



Erfahrungswerte für die Zukunft des Projekts

Bei der Veranstaltung „Drei Stunden Cup“ ist das Ziel innerhalb von drei Stunden so viel Runden wie möglich zu absolvieren.

Alle 20 Minuten ist ein Fahrerwechsel vorgesehen!

Schlussendlich klassierte man sich im Mittelfeld.

Wesentlich wichtiger als die Platzierung waren aber die Erfahrungen welche man nun weiter in dieses Projekt einfließen lassen kann.

So wird man künftig für junge Führerscheinbesitzer nach Absolvierung der letzten gesetzlich verpflichtenden Perfektionsfahrt, weiter Trainings im Sinne des freien Fahrens oder Rallyeschnuppertage anbieten und daraus für Rennen im Sinne des 3 Stunden Cups oder ähnlicher Veranstaltung bei Interesse eigene Teams casten.



Partner und Sponsoren

Interessenten welche das Projekt in welcher Form auch immer gerne unterstützen möchten, werden gebeten sich direkt an die Fahrschulen Easy Divers Berndorf / Bad Vöslau zu wenden.