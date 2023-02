Einladung zum Eis-Driften mit Spikes

Schauplatz der Veranstaltung ist das Gelände von winterfahrtraining.at im Salzburger Lungau, das unter der Leitung von Reini Sampl regelmäßig Schauplatz spektakulärer Events ist. Erst unlängst etwa nutzte Porsche das Gelände für die Präsentation des neuen Porsche 911 Dakar, bei der auch Rallye-Legende Walter Röhrl freilich nicht fehlen durfte. Doch zur Sache:



Der Event findet einen Tag nach dem ARC-Auftakt im Blaufränkischland statt und bietet etwa 3 Stunden reine Fahrzeit. Gefahren werden darf dabei mit Straßen-, Monte-, Lappi- und Schwedenspikes, was das Ganze zur Top-Gelegenheit für heimische Piloten macht, passende Tests durchzuführen. Immerhin war die Jännerrallye in Freistadt ja zwar in vielerlei Hinsicht ein echtes Highlight, nur Eis und Schnee blieben uns eben verwehrt. Rallyepiloten, die entsprechende Tests nun also gerne noch mit Ihren Wettbewerbs- oder Trainingsfahrzeugen nachholen, und auf einer Eis-Piste trainieren und Spaß haben wollen, sind hier genau richtig.

Im Detail führt der Veranstalter aus:

Der Event wir auf zwei Strecken ausgetragen – die beiden „Performance-Gruppen“ bestehen aus jeweils etwa 5 Fahrzeugen, diese dürfen auf der Strecke des Hausherren Reini Sampl – der Performance Strecke – fahren, für diese Gruppe sind am Vormittag „Jänner Spikes“ empfohlen, je nach Temperatur und Streckenzustand wird am Nachmittag auch das Fahren mit Schwedenspikes möglich. Die beiden „schnellsten Gruppen“ sind für Rallye-Piloten und erfahrene Drift-Piloten mit entsprechenden Spikes vorgesehen. Da sowohl Jänner- als auch Schwedenspikes die Eisfläche in relativ kurzer Zeit stark verändern, ist das nur an einzelnen Tagen im Jahr möglich. Die Teilnehmer der beiden anderen Gruppen (zu je bis etwa 10 Fahrzeugen) können auf der bekannten Eisstrecke (im Bild oben) driften. Auf dieser Strecke sind alle Spike-Arten (außer Schweden-Spikes) zugelassen, die Startnummernvergabe (und Gruppe) wird nach der in der Nennung angegebenen Spike-Art (Straßenspike, Monte, Lappi, Jänner, Schweden), der Erfahrung der Piloten (sowohl Rallye-Piloten als auch sportliche Hobby-Eisdrifter sind willkommen) und dem Fahrzeug vergeben. Ziel ist es, eine in Hinblick auf die Performance möglichst ausgewogenen Gruppenzusammensetzung zu erreichen – wir erwarten eine „bunte Mischung“ an Fahrzeugen, Piloten und Spike-Arten, daher wird das Feld in vier Gruppen aufgeteilt. Die Gruppenzuordnung wird vom erfahrenen ORM Promoter-Team durchgeführt.



Die Anmeldung für den Event ist ab sofort für Rallye-Piloten und alle erfahrene Eisdrifter unter diesem Link freigegeben. Die Anmeldung erfolgt nach Nennungseingang, das Nenngeld beträgt einheitlich € 300.-. Die Rechnungslegung erfolgt zeitnah nach Nennung, nach Zahlungseingang ist der Platz verbindlich reserviert. Die Top-3 der ORM 2022 (Simon Wagner, Hermann Neubauer, Günther Knobloch) sind wie die Staatsmeister – Julian Wagner (2WD), Lukas Schindelegger (HRM) sowie der Cup-Sieger Christoph Zellhofer (ORC), Lukas Dirnberger (ORC 2000) und Christian Rosner (HRM) sind (mit einem Wettbewerbs- oder Trainingsfahrzeug) zum Event eingeladen, die Anmeldung dazu muss im Sinne der Planung bis spätestens 19. Februar erfolgen – die Teilnahme für die genannten Piloten ist kostenlos. Achtung: Alle Fahrzeuge die teilnehmen müssen straßenzugelassen sein, und über eine gültiges Pickerl verfügen.