Eis-Driften in Lungau

Der ORM-Promoter und der ORM-Partner Winterfahrtraining.at - die Strecke in Muhr im Salzburger Lungau ist der Pionier rund um Fahrsicherheitstraining & Fahrzeug-Events auf Eis und Schnee – laden am Donnerstag 28. Dezember zum Eis-Driften im Rahmen des „ersten offiziellen ORM-Event“ auf die Eisbahn im Lungau. Fahren dürfen an dem Tag sowohl Freunde des gepflegten Drifts mit Allrad-Serienfahrzeugen mit Winterreifen oder Straßenspikes als auch Rallyefahrzeuge (2WD oder 4WD) – diese dürfen auch Monte-Spikes verwenden. Der ORM-Event bietet für Rallye-Piloten mit Lizenz die seltenen Gelegenheiten, die „Performance Strecke“ zu befahren. Pressevertreter, Fotografen & Videoproduzenten sind ebenso herzlich eingeladen, eine formlose Akkreditierung ist erforderlich!



Eis-Driften mit Straßen- und Rallyefahrzeugen – Rallyefans treffen auf Rallyepiloten



Acht Tage vor dem ORM-Auftakt 2024, der Jännerrallye rund um Freistadt, bietet der Event am Gelände von Winterfahrtraining.at im Lungau perfekte Bedingungen, um sich auf die 2024 erwarteten winterlichen Fahrbahnbedingungen im Rahmen der „Jänner“ einzuschießen. Rallyepiloten, die das mit Ihren Wettbewerbs- oder Trainingsfahrzeugen vor haben, sind bei dem Event genauso willkommen wie Rallyefans, die ORM-Spitzenpiloten persönlich treffen und dabei zudem mit Ihren Allradfahrzeugen auf der Eisbahn „just for fun“ driften wollen. Der Event wird auf zwei Strecken ausgetragen – die Teilnehmer haben in dem Rahmen die seltene Gelegenheit, auf der Strecke des Hausherren Reini Sampl, der Performance Strecke mit dem bekannten Sprung am Bild, fahren zu dürfen. Alle Teilnehmer mit Spikes können (abhängig von Starterzahl und Temperatur) zumindest je vier Turns (maximal sechs) a 30 Minuten fahren – Serienfahrzeuge ohne Spikes können jeweils 6 Turns a 30 Minuten fahren. Wir erwarten eine „bunte Mischung“ an Fahrzeugen und Piloten. Es sind zwei Gruppen mit Rallyefahrzeuge (mit jeweils ca. 5 Fahrzeugen) und zwei Gruppen mit Serien-Allradfahrzeuge (mit je ca. 10 Fahrzeugen) auf den zwei unterschiedlichen Strecken geplant.



Anmeldung für den Event am Donnerstag 28. Dezember | Top 3 der ORM 2023, Staatsmeister & Cup-Sieger sind eingeladen



Die Anmeldung für den Event ist ab sofort für Rallye-Piloten und alle Eisdrifter unter dem folgenden Link freigegeben. Das Nenngeld beträgt einheitlich € 300.-, die Rechnungslegung erfolgt zeitnah nach Nennung, nach Zahlungseingang ist der Platz verbindlich reserviert – sind in einer Gruppe mehr Interessenten als freie Plätze, entscheidet der Zeitpunkt des Zahlungseinganges. Die Top-3 der ORM 2023 (Simon Wagner, Hermann Neubauer, Günther Knobloch) sind wie die Staatsmeister und Cup-Sieger der weiteren Prädikate – Luca Waldherr (2WD), Raphael Dirnberger (Junioren), Lukas Schindelegger (HRM), Christoph Zellhofer (ORC), Lukas Dirnberger (ORC 2000) und Günther Königseder (HRC) mit einem Wettbewerbs- oder Trainingsfahrzeug zur kostenlosen Teilnahme vom ORM-Promoter eingeladen, sofern die Anmeldung vor 19. Dezember erfolgt. Achtung: Die Fahrzeuge der Teilnehmer von allen Gruppen müssen straßenzugelassen sein und über eine gültiges Pickerl verfügen.



Winterfahrtraining.at – Events mit genialen Bilder & Videos und die perfekte Gelegenheit für „Co-Drives“ | Pressevertreter, Fotografen und Videofilmer sind herzlich willkommen



Sowohl die Geländekubatur als auch die Höhenlage sowie das alpine Klima auf über tausend Metern Seehöhe bieten die ideale Grundvoraussetzungen für das Winterfahrzentrum in Muhr. Das hat winterfahrtraining.at Gründer Franz Schiefer bereits vor über 20 Jahren erkannt, bei Temperaturen weit unter Null bringt er auch heute noch die Piste während der Nacht in den perfekten Zustand. Die Gegebenheiten vor Ort und das gute Netzwerk, dass der aktuelle Betreiber von Winterfahrtraining.at, Reini Sampl, sowohl zur Automobilindustrie als auch zu vielen Importeuren und weiteren großen Unternehmen pflegt, sorgt für eine starke Auslastung. Verschiedene Hersteller haben das Gelände bereits mehrfach für Events genutzt, Porsche zuletzt bei der Präsentation des Porsche 911 Dakar mit Rallye-Legende Walter Röhrl. Wer für 2025 eine Event buchen möchte – bitte um zeitnahe Anfrage unter www.winterfahrtraining.at.



Wir freuen uns auf einen tollen Drift-Tag mit vielen Rallye-Freunden. Für Pressevertreter, Fotografen und Videofilmer wird es die Möglichkeit für spektakuläre Aufnahmen und Mitfahrten geben, zur Akkreditierung bitten wir auch das ANMELDEFORMULAR zu nutzen. Teilnehmer können jeweils eine Begleitperson ohne Rückfrage mitbringen, darüber hinaus bitte ebenso nur nach Akkreditierung. Zuseher sind aufgrund der Parkplatzsituation und den Gegebenheiten vor Ort im Rahmen des Events leider NICHT möglich – wir bitten um Verständnis.