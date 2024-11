Toyota hat zum vierten Mal in Folge den Herstellertitel in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) gewonnen und bei der Rallye Japan einen Doppelsieg gefeiert. Elfyn Evans gewann das Saisonfinale der WRC 2024 vor seinem Teamkollegen Sebastien Ogier, Dritter wurde Adrien Fourmaux (Ford). zu den Ergebnissen



Entscheidend für den Triumph von Toyota in der Herstellerwertung war nach dem Ausfall von Ott Tänak (Hyundai) auf der 17. Wertungsprüfung das Ergebnis der Powerstage. Vor der letzten Wertungsprüfung lagen Toyota und Hyundai in der vorläufigen WM-Wertung gleichauf.



Mit den Plätzen eins für Ogier und drei für Evans schaffte Toyota in buchstäblich letzter Sekunde die Wende. Platz zwei in der Powerstage für den neuen Fahrerweltmeister Thierry Neuville und Rang fünf für seinen Teamkollegen Andreas Mikkelsen reichten Hyundai am Ende nicht. Mit 561 zu 558 Punkten triumphierte der japanische Hersteller.



Drei Punkte machen am Ende den Unterschied



Ein versöhnliches Ende für Toyota und Evans, für den es der erste Sieg seit der Rallye Japan 2023 vor einem Jahr war. "Zwischenzeitlich sah es nicht so gut aus, aber wir freuen uns über das Ergebnis, vor allem für das Team", sagte der Waliser. "Es tut mir leid, dass wir den anderen Titel nicht gewinnen konnten, aber wir werden es im nächsten Jahr wieder versuchen", sagte Evans, der mit seinem Sieg in Japan an Tänak vorbei auf Platz zwei der Fahrerwertung vorrückte.



Der Waliser galt vor der Saison als heißester Titelkandidat im Toyota-Lager, da seine Teamkollegen Ogier und Kalle Rovanperä nur eine Teilzeitsaison bestritten. Doch Evans konnte die Erwartungen nicht erfüllen und musste bis zum Saisonfinale auf seinen ersten Saisonsieg warten.



Am Ende profitierte er von einem Fahrfehler Tänaks. Mit mehr als 30 Sekunden Vorsprung auf Evans flog der Este auf der 17. Wertungsprüfung von der Strecke und überschlug sich, was gleichzeitig den Titelgewinn seines Teamkollegen Neuville bedeutete.



Sami Pajari neuer WRC2-Champion



Auf der Powerstage fiel auch die Titelentscheidung in der WRC2. Die neuen Weltmeister in der "zweiten Liga der Rallye-Weltmeisterschaft" heißen Sami Pajari und Beifahrerin Enni Mälkönen. Den beiden Finnen genügte in Japan im Toyota GR Yaris Rally2 ein zweiter Platz hinter Klassensieger Nikolai Gryasin (Citroen), um sich den Titel zu sichern.



Bei einem dritten Platz hätte Oliver Solberg die WRC2-Weltmeisterschaft gewonnen. Der Schwede war in Japan nicht am Start, da er die erlaubten sieben Saisonstarts in der WRC2 bereits absolviert hatte.



"Das ist ein sehr schönes Gefühl", sagte Pajari, "eine große Erleichterung, nachdem wir zwei Tage lang etwas langsam gefahren sind, auf alles geachtet haben, keine Dummheiten gemacht haben und einfach nur ins Ziel kommen wollten. Wir haben es gemeinsam geschafft, nicht nur ich und Enni, sondern das ganze Team. Vielen Dank an alle!"



In der Fahrerwertung der WM-Saison liegt Neuville am Saisonende mit 242 Punkten souverän vor Evans (210), Tänak (200), Ogier (191) und Fourmaux (162). In der Herstellerwertung gewinnt wie erwähnt Toyota mit 561 Punkten knapp vor Hyundai (558), M-Sport-Ford liegt mit 295 Zählern auf Rang drei.



Nach der kurzen Winterpause der Rallye-Weltmeisterschaft beginnt die Saison 2025 bereits vom 23. bis 26. Januar mit der Rallye Monte-Carlo.