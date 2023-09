Erinnerungsliste rund um den österr. Rallyesport

Österreichische Rallye Hall of Fame of Remembrance

Nachstehende Personen sind nicht mehr. Sie alle haben mit dem Österreichischen Rallyesport zu tun gehabt. Die international genannten Piloten waren teils Teilnehmer bei der „Österreichischen Alpenfahrt“, teils starteten sie bei anderen österreichischen Veranstaltungen.



Die Auflistung erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit und die Aufzählung ist in wahlloser Reihenfolge. Stemmen wir uns gegen das Vergessen und gedenken wir Ihrer in würdevoller Erinnerung. R.I.P.



Recherche & Zusammenstellung: Klaus Neuberger



mit Unterstützung von: Rudi Wallner, Helmut Neverla, Axel Höfer, Klaus Kulterer, Rudi Stohl, Leopold Handschuh, Walter Peschek, Norbert Jurkowitsch, Kurt Göttlicher, Falko Jansen, Franz Zehetner, Dieter Tumler, Christian Wawra, Jörg Pattermann, Dr. Gerald Brandstetter, Ernst Marquart, Josef „Beppo“ Payrich



Fahrer (111):

† Tom Trana (S)

† Paddy Hopkirk (GB)

† Bengt Söderström (S)

† Timo Mäkinen (SF)

† Hakan Lindberg (S)

† Raffaele Pinto (I)

† Ove Andersson (S)

† Tony Fall (GB)

† Harry Källström (S)

† Björn Waldegaard (S)

† Hannu Mikkola (SF)

† Joginder Singh (Kenia)

† Ilia Tchoubrikov (BG)

† Jean-Luc Thérier (F)

† Jorge Recalde (Argentinien, Herzinfarkt verstorben bei der Rally de Villa Dolores)

† Arnaldo Cavallari (ITA)

† Shekar Metha (Kenia)

† Freddy Graf Kottulinsky (S)

† Attila Ferjáncz (HUN)

† Amilcare Ballestrieri (ITA)

† Rainer „Zacki“ Zweibäumer

† Helle Bein

† Günther Wallrabenstein

† Wolfgang Knorr

† Klaus Fritzinger

† Andreas Wurmannstätter

† Karl-Heinz Gerber (alle D).



† Jochen Rindt (Alpenfahrt 1962)

† Walter „Speedy“ Pöltinger

† Dr. Arnulf Philhatsch

† Karl Obrecht

† Walter Roser

† Hubert Neukom

† Dr. Rudolf Dorn

† Adolf Graf

† Walter Radler

† Günther Breyer

† P.C. Blaimschein

† Gert Scholz

† Richard Bochnicek

† Viktor „Vic“ Dietmayer

† Klaus Russling

† DI Georg Fischer

† Wolfgang „Beppo“ Sulc

† Georg Koltay

† Günther Breyer

† Walter Lux

† Leopold Bosch

† Gerhard Tusch

† Jürgen Löffelmann

† Dr. Othmar Luschan

† Rudi Müller

† Harald Neger

† Walter Zöckl

† Werner Taurok

† Bernhard Jensch

† Manfred Essig

† Josef „Jo“ Lehr

† Walter Öttl

† Hans Schönlieb

† Harald Staudacher

† Alfred „Fred“ Artbauer

† John-Peter Bittner

† Roman Loibenegger (auch Beifahrer)

† Ing. Wolfgang Stumpf

† Alexander von Falkenaugen (D)

† Wolfgang Denzel

† Alfred Dixer

† Hans-Peter Krakhofer



† Ernst Pietzka (Sportunfall

† ÖASC Rallye,1979 oder 1980?)

† Rüdiger Süss (D, Sportunfall Int. Pyhrn-Eisenwurzen-Rallye 1998)

† Bernhard Geramb (Sportunfall Int. ARBÖ Steiermark-Rallye 1998)

† Herbert Lettner (Sportunfall Forstinger-Rallye 2000)

† Herbert Breiteneder (Sportunfall Lico-Lavantal-Rallye 2008)

† Albert Bellschan v. Mildenburg (D, Sportunfall Austrian-Rallye-Legends 2018).



† Bernd May

† Hans Steinwender

† Sigi Stromberger

† Horst Fessl

† Willy Stengg Sen.,

† Andreas Waldherr

† Herbert Stenger

† Herbert Haunold

† Sewi Hopfer

† Michael Dippold,

† Norbert Karasek

† Rudi Eigner

† Franz Höfer

† Günther Roschko

† Hubert Katzian

† Peter Altmann

† Ing. Gerhard Kalnay

† Ing. Jörg Selan

† Michael Platte

† Eric Wallner

† Ernst Hauer

† Fritz Riegler

† Gottfried Schirer

† Walter Totschnig

† Leo Waldherr

† Robert Bily,

† Andreas Bayer

† Gerhard Simon

† Rudolf Brandstätter

† Walter Edelböck

† Hans Wesselitsch

† Hans-Peter Wöber

† Dr. Franz Baron Mayr-Melnhof-Goess-Saurau

† Christof Klausner

† Gottfried Trejtnar

† Walter Osterer

† Johann „Hans“ Rohrstorfer.



Copiloten (49):

† Annssi Järvi (SF)

† Claude Roure (F)

† Geraint Phillips (Roadbook Alpenfahrt, GB)

† János Tandari (HUN)

† Luigi „Gino“ Macaluso (ITA)

† Tony Ambrose (GB)

† Bo Reinicke (S)

† Mario Mannucci (ITA)

† Jochen Berger

† Willi Peter „WiPi“ Pitz

† Jürgen Säckl

† Karl Meditz

† Otto Schmitt

† Helmut Maier

† Georg Feldmeier

† Hannes Geier

† Peter Diekmann

† Manfred Hiemer (alle D).



† Judith Loos

† Karin Strobl

† Hanide Adam.



† Ernst Merinsky

† Hans Hartinger

† Peter Jakl

† Peter Lederer

† Gunther Böhs

† Ing. Hans Siebert

† Mario Buzzi-Quadrini

† Ing. Ossi Schurek

† Fritz Weixelbraun

† Reinhold Habernig

† Erich Naplava

† Ferdinand Hinterleitner

† Reinhard Kaufmann

† Bruno Micheli

† Arno Weiler-Szalay

† Gerhard Kiesenebner

† Roland Klose

† Kurt Bruckner

† Ronald „Ronnie“ E. Leitgeb (zu Beginn auch Rallyeberichterstattung)

† Alfred „Fredi“ Frais

† Kurt Nicoladoni-Kappl

† Hans Heller

† Walter Knar

† Franz Zögl



† Gerhard Mahrer (Besichtigung zur Wienerwald-Rallye 1980)

† Olaf Süss (D, Sportunfall Pyhrn-Eisenwurzen Rallye 1998)

† Christian Neuhold (Sportunfall Int. ARBÖ Steiermark Ralle 1998)

† Jutta Gebert (Sportunfall Int. Bosch Rallye 2002).



Industrie, Sponsoren, Betreuer (38):

† Günther Irmscher (Opel-Tuner, Winnenden)

† Josef Schnitzer (BMW-Tuner, Freilassing)

† Peter Petit (Pirelli Renndienst, Höchst i. O.)

(alle D).



† „Master“ Kurt Bergmann (Technikgenie)

† Erich Werunsky (Rallyezubehör-Geschäft)

† Ing. Gerhard Strasser (Rennleiter VW Porsche Salzburg Rallye-Team)

† Pauli Schwarz (Techn. Chef dieses Teams)

† Toni Ramsauer

† Jakob Gritsch

† Johann Wippl (alle Mechaniker des VW-Rallye-Teams).



† Josef Annessi (Opel Händler Team Austria)

† Max Ogrisek (Chefmechaniker, gelegentlich auch Copilot).



† Prok. Günther Steinwender (Scharlachberg, Förderer, Ermöglicher, Sponsor, Batida- Rallye-Team, Smirnoff und Jim Beam-Team)

† Bmst. Ing. Herbert Herr (Mäzen und Sponsor, LERU-Team Initiator und LERU-Ring-Betreiber)

† Dkfm. Dietrich Mateschitz (Red Bull, Sponsor).



† Erwein Graf Schönborn Buchenheim („Kerzerlgraf“, Motorsportleiter, Bosch RT),

† Hans Wessely (Bosch RT)

† Thomas von Lieven (GF Bilstein)

† N. Novak (Bilstein Rennleiter)

† Peter Tüköry (Martha-PR)

† Vinzenz Baron Gecmen-Waldeck (BP Motorsport)

† Dr. Peter Ramsenthaler (GF Ö-Ring, Fahrerlager und SP-Start bei Rallye)

† Hannes Meisenbichler (Castrol Motorsportleiter)

† Walter Knirsch (Castrol)

† Helmut „Schneckerl“ Krause (Castrol Renndienst)

† Rudolf Bergsleithner (Hella-Team)

† Angelika Kresch (Remus, Sponsor)

† Hanno Maurer-Stroh (Stroh Rum Sponsor)

† Erich Mühlhofer (Memphis Team Leiter)

† Harald Sperrer (Sperrer- Motorsport)

† Herbert Schaupp (Meisterspengler, Schmidt-Racing)

† Rudi Hein (Ecurie- Vienne)

† Peter Hirschmann (Tuner)

† Ing. Carlo Wedam (Uillah-Team)

† Christof Gerhart (Team-Chefmechaniker)

† Werner Feind (Team-Mechaniker)

† N. König (Mechaniker)

† Peter Moser (Moser-Tuning)



Presse/Medien (27):

† Hans Christmann Patleich (CR Motor-Kurier)

† Otto Burghardt (CR auto touring)

† Horst Kahlert (Kronenzeitung, CR Motor)

† Dr. Alfred Prokesch (Kurier, CR Motormagazin)

† Sonja Funiak (austromotor)

† Chris Wikus (Kronenzeitung, Sportchef)

† Alexander Kurescha (Kronenzeitung Sport)

† Hans Hofstätter (CR Sportfunk)

† Rainer Ellerich (CR SportAs)

† Helmut Eugl (Sportfunk)

† Roland Firtinger (Verleger & Promotor)

† Ing. Alois H. Rottensteiner

† Hans-Peter Kumpa

† Arthur Fenzlau

† Ing. Herbert Sündhofer (alle Fotografen); Karl Kuntschik (NÖN Sportchef)

† Hans Matschnig (VZ Kärnten, Sport)

† Klaus-Peter Podznik (Journalist, Jim-Beam PR)

† Manfred „Jimmy“ Riegler (Volksblatt, Streckensprecher-Ikone)

† Manfred Kimmel (Pressemann)

† Dr. Werner Roth (Pressemann)

† Dietmar Spring

† Ing. Edi Finger Sen.

† Edi Finger Jun.

† Herbert Stachl (alle ORF)

† Hannes Höbenreich (Motorsportjournalist und Sprecher)

† Meinrad „Mike“ Zechner (Kleine Zeitung Ktn.).



Funktionäre (37):

† Martin Pfundner (Journalist, Rennleiter, Promotor, FIA-Delegierter)

† Dir. Willy Löwinger (ÖASC Präsident)

† Kurt Noe-Nordberg (ÖAMTC)

† Josef „Joschi“ Stoffer (BRK Präsident)

† Kurt Sassarak (RRC 13 Präsident)

† Heinz Marihart (Semperit-Rallye)

† Helmut Grünwald (ÖAMTC ZV Baden Präsident)

† Prof. Dr. Alfred Staffen (OSK-Vorsitzender)

† Bez. Insp. Friedrich Roth (ZV Polizeimotorsport)

† Ing. Helmut Schich

† AR Herbert Funiak

† Vater und Sohn Stich

(alle OSK Sportkommissare)



† Tillmann Kraft

† Helmut Tegtbauer

† Peter Geyer

† Walter Fischer

† Hermann „Mucki“ Pieler

† Heinz Jeitler (alle BRK); Mag Peter Soche (OSK)

† Ing. Hermann Bennier (FIA-Delegierter)

† Ing. Udo Pöschmann (OSK Sportsekr. Alpenfahrt-Verantwortlicher)

† Walter Klösch (Präs. MSC Wolfsberg)

† Folkrad Payrich (Austrian Rallye Challenge, auch Fahrer)

† Karin Pechek (Veranstaltungssekretärin)

† Willi Mayerhofer (ARBÖ-Liezen)

† Ing. Herbert Bucher

† Dentist Josef Pegam (beide CAR Team Ferlach);

† Leopold Pohl

† Willi Adler (beide rc. be-batra)

† Walter Lohr

† Walter Kriwanek

† Herbert Reinhardt

† Heinrich Tauscher

† Klaus Minelli

† Eduard Heichl (alle OSK Zeitnehmer)

† Karl Staudinger



Summe: 263



Motorline.cc möchte diese Erinnerungsliste laufend aktualisieren, sollte jemand von euch dazu beitragen können, bitte um ein kurzes Mail an redaktion@motorline.cc!