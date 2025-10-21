RALLYE

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
Suche ein- und ausblenden.
"Es hätte schlimm enden können" Thierry Neuville überstand den heftigen Unfall unverletzt
Hyundai Motorsport

"Es hätte schlimm enden können": Wie ein Strohballen Neuville rettete

Nach einem heftigen Crash mit einer Brücke blieb Thierry Neuville unverletzt: Jetzt erklärt er, warum ein Strohballen vielleicht sein Leben gerettet hat

Thierry Neuville und sein Beifahrer Martijn Wydaeghe sind nach einem heftigen Unfall bei der Rallye Zentralueuropa unverletzt geblieben. Der amtierende Weltmeister zeigte sich anschließend dankbar für die Sicherheitsmaßnahmen der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), die seiner Ansicht nach entscheidend dazu beigetragen haben, dass beide ohne Verletzungen davonkamen.

"Mir geht es soweit gut, auch wenn ich im Moment etwas Schmerzen habe. Martijn und ich hatten einen ziemlich heftigen Einschlag, aber wir wurden gründlich untersucht, sowohl vom Rettungsteam als auch im Krankenhaus. Alle haben einen hervorragenden Job gemacht und uns geht es beiden gut", erklärte Neuville, der vor dem Unfall auf Platz sieben lag.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagmorgen auf der 15. Wertungsprüfung, als der Hyundai i20 N Rally1 der Belgier in eine Brücke krachte, die durch einen Strohballen gesichert war. Aufgrund des Unfalls entschieden sich die Veranstalter, die Prüfung aus Sicherheitsgründen abzubrechen.

Strohballen dämpft Aufprall ab

Neuville und Wydaeghe wurden unmittelbar an der Unfallstelle von Ärzten untersucht. Neuville wurde per Rettungswagen, sein Beifahrer per Hubschrauber zu weiteren Kontrollen ins Krankenhaus gebracht. Beide konnten am Nachmittag unverletzt in den Servicepark zurückkehren.

"Alles war normal, doch ich habe einen Fehler gemacht. Zwischen der Brücke und dem Beton gab es eine kleine Lücke, die ich nutzen wollte. Ich dachte, dort wäre Platz, aber das war nicht der Fall. Ich lenkte ein und wir trafen die Brücke mittig mit dem Auto. Das war mein Fehler. Im Rallyesport können kleine Irrtümer große Folgen haben. Es war ein heftiger Einschlag, aber zum Glück haben das Auto und die Sicherheitsausrüstung Schlimmeres verhindert", schildert Neuville den Unfall.

Nach dem Unfall ergriffen die Organisatoren zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen, sodass die Strecke vor der abschließenden Powerstage wieder befahren werden konnte. Neuvilles Teamkollege Ott Tänak geriet an derselben Stelle kurzzeitig in Schwierigkeiten, konnte jedoch ausweichen.

Permanente Arbeit an der Sicherheit

Im Rückblick zeigte sich Neuville erleichtert, dass ein Strohballen vor dem Brückenende platziert war, und lobte die kontinuierlichen Anstrengungen zur Verbesserung der Sicherheit im Rallyesport.

"Das ist Teil der Arbeit, die wir seit Jahren gemeinsam mit der FIA leisten. Auch Julien Ingrassia, der frühere Beifahrer von Sebastien Ogier, hat in den vergangenen Jahren in diesem Bereich viel beigetragen. Alle Co-Piloten geben nach den Rallyes regelmäßig Feedback. Heute hat das möglicherweise Leben gerettet", betonte Neuville.

Motorsport-Total.com

Ähnliche Themen:

WRC, Zentraleuropa: Nach SP5

Sebastien Ogier führt - Neuville patzt

Sebastien Ogier baut bei der Rallye Zentraleuropa am Freitagvormittag seine Führung aus: Thierry Neuville fällt nach Fahrfehlern deutlich zurück

WRC, Zentraleuropa: Fotos Donnerstag

Die besten Bilder von der CER - Donnerstag

motorline.cc-Fotograf Daniel Fessl präsentiert seine besten Bilder von der WRC Rallye Zentraleuropa - hier die Fotos vom Donnerstag.

Hyundais WRC-Hoffnung 2025

Neuville verrät, wo noch Potenzial schlummert

Hyundais WRC-Team sucht nach dem optimalen Set-up - Thierry Neuville sieht trotzdem großes Potenzial im i20 N Rally1 des Jahrgangs 2025. Und: Hyundai bringt die jüngste Spezifikation zur Herbstrallye.

Neuville kritisiert Hankook

"Diese Reifen sind nicht auf WM-Niveau"

Nach einer Serie von Reifenschäden bei der Akropolis-Rallye übt Rallye-Weltmeister Thierry Neuville scharfe Kritik am Reifenhersteller Hankook

News aus anderen Motorline-Channels:

Ohh, it’s a Santa Fe

Hyundai Santa Fe im Test

Mächtig. Kantig. Geräumig. Und auf einigen Kilometern sogar emissions- und geräuschlos unterwegs: Der neue Hyundai Santa Fe zieht das Dreimäderl-Haus Andrea, Lea und Marie völlig in seinen Bann.

Vorstellung: Mitsubishi Outlander PHEV

Mitsubishi-Flaggschiff kehrt zurück

Outlander, die vierte Generation: Ab Februar bzw. März 2025 steht er in den heimischen Schauräumen. Die neueste Plug-in-Hybrid-Technologie bietet eine 22,7-kWh-Batterie und 302 PS Systemleistung.

Ein halbes Jahrhundert in sechs Generationen

50 Jahre VW Polo

Autos sind immer Kinder ihrer Zeit – und kaum ein anderes zeigt diesen Schlüssel zu großer Beliebtheit besser als der VW Polo. Je nach Zeitgeist und Geschmack passte er sich den Wünschen und Bedürfnissenn der Kunden an, blieb seinem Grundmotto aber stets treu: leistbare Mobilität ohne Abstriche auf der Höhe der Zeit. Wir blicken zurück auf fünf bewegte Jahrzehnte, erzählt anhand der sieben Polo-Generationen.

Race Of Austrian Champions: Vorschau

Mega hochkarätiges Starterfeld beim ROAC

Mehr als 15 Staatsmeister, Meister und „Champions“ - aus Rallycross, Rallye, Bergrallye usw. sind bei der 16. Ausgabe des Race of Austrian Champions dabei und unterstreichen dadurch die hohe Qualität des Starterfeldes.

Weitere Artikel:

"Es war kein Fahrfehler!"

Heftiger Abflug: Ogier nimmt Stellung

Sebastien Ogier schildert die Momente vor seinem Unfall und verrät, warum er keine Chance hatte, die Situation noch zu retten

WRC, Rallye Zentraleuropa: Tag 1

Ogier übernimmt frühe Führung

WM-Leader Sebastien Ogier hat den besten Start in die Rallye Zentraleuropa erwischt - Kalle Rovanperä ist seinem Titelrivalen direkt auf den Fersen. Gaßner/Gaßner auf P3 der RC3, Gaßner/Vrga auf P10/RC3.

Good News vom MCL68

Neue ARC-Rallye Ende Februar geplant

Im Rahmen der Fahrerpräsentation der Herbstrallye kündigte ARC-Obmann Georg Gschwandner eine neue ARC-Rallye für Ende Februar an.

ARC: Herbstrallye & Saison 2025

ARC-Saison 2025 fand mehr als würdigen Abschluss!

Mit der „Rallye des Jahres“, der Herbstrallye Dobersberg wurde die Saison der Austrian Rallye Challenge mit einem wahren Rallye-Festival abgeschlossen. Lukas Dirnberger konnte seinen Clubmeistertitel 2024 erfolgreich verteidigen.

Erinnerungen eines Sportreporters

Hat die Vergangenheit eine Zukunft?

Im dritten Teil seiner Trilogie "Gestern-Heute-Morgen" blickt der ehemalige ORF-Reporter und motorline.cc-Kolumnist Peter Klein in die Zukunft und stellt die Frage in den Raum, wem diese wohl gehört?