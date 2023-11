Esapekka Lappi wird in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) kürzertreten: Der Finne, der in diesem Jahr noch bei allen Veranstaltungen im Cockpit des Hyundai i20 N Rally1 Hybrid saß, wird in der Saison 2024 ein Teilzeit-Programm fahren und nur noch an ausgewählten Veranstaltungen teilnehmen - und zwar aus eigener Entscheidung!



"Ich habe schon vor langer Zeit darum gebeten, ein Teilzeitprogramm zu machen, wenn es möglich wäre, und der Grund dafür ist, dass es mit meinem Privatleben eine ziemliche Herausforderung ist, alles zu managen, wenn ich die ganze Zeit weg bin", erklärt Lappi gegenüber Motorsport.com.



"Letztes Jahr haben wir ein Teilzeitprogramm gemacht, und ich hatte das Gefühl, dass die Balance zwischen meinem Privat- und Berufsleben einfacher war", erinnert der Finne, der zur Saison 2023 von Toyota zu Hyundai wechselte, um sich an der Entwicklung des i20N zu beteiligen.



In Kroatien, Portugal, Sardinien und Estland fuhr Lappi gemeinsam mit seinem Beifahrer Janne Ferm auf das Podium. In der zweiten Saisonhälfte musste er allerdings drei Ausfälle in den letzten vier Rennen hinnehmen. Mit der überraschenden Rückkehr von Ott Tänak und Hyundai-Fahrer Thierry Neuville haben die Südkoreaner zwei starke Fahrer für die WRC-Saison 2024.



Hyundai-Teamchef Abiteboul: "Eine starke Truppe"



Nichtsdestotrotz wird Lappi den i20N weiterentwickeln, um Hyundai im Kampf um die Weltmeisterschaft zu unterstützen. "Ich fühle mich im Team sehr wohl; wir haben im vergangenen Jahr eine fantastische Verbindung aufgebaut und gezeigt, dass wir das Paket haben, um erfolgreich zu sein", freut sich Lappi.



"Ich habe immer noch den Willen, mich weiterzuentwickeln und im Rallyesport erfolgreich zu sein, und ich würde gerne mit diesem Team gewinnen", sagt der Finne. "Das nächste Jahr wird sicherlich in vielerlei Hinsicht anders und interessant sein, was mich motivieren wird, ein Teamplayer zu sein und persönliche Erfolge anzustreben, um eine stärkere Saison 2024 zu erreichen."



Unklar ist derzeit noch, mit wem sich Lappi das dritte Auto teilen wird. "Wir freuen uns, das nächste Teil des Puzzles für 2024 bekannt geben zu können: Esapekka und Janne bleiben für die kommende Saison in unserem Team", bestätigt Hyundai-Teamchef Cyril Abiteboul.



"Ihre Aufgabe wird es sein, Thierry und Ott in der Meisterschaft zu unterstützen und sich auf die Entwicklung des Autos zu konzentrieren - etwas, das Esapekka in diesem Jahr besonders gut beherrscht hat", weiß Abiteboul. "Wir sind davon überzeugt, dass dies eine starke Truppe ist, die uns helfen kann, unsere Ziele zu erreichen und mehr Siege einzufahren."



"Wir sind noch dabei, das Gesamtbild für die kommende Saison fertig zu stellen und werden unsere Pläne zu gegebener Zeit bekannt geben, aber im Moment freuen wir uns, dass wir eine so starke Besetzung an der Spitze unserer WRC-Herausforderer haben."