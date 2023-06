European DiRT Series: es wird ernst

Die European Dirt Series, ins Leben gerufen von Adrian Hell, aka Clxssiq, sorgte schon mit den Qualiruns für E-Sport vom Feinsten und lockte so auch so manchen ehemals erfolgreichen Motorline Rallye Challenge-Piloten wieder hinter das Force Feedback-Lenkrad.



Die Top-5-Piloten trennten am Ende nur 30 Sekunden, und das bei einer GEsamtfahrzeit des Siegers (Jonathan Schaeffer aus Frankreich) von 13:10.197.



Jetzt geht die digitale Hatz in die nächste Runde. Auf Gruppe B Monstern müssen sich die 20 Top-Piloten bei schlechtem Wetter - also Regen - den anspruchsvollen Asphaltpisten von Baumholder in Deutschland stellen. Los geht es am 1. Juli.



Im weiteren Verlauf sind sodann noch Rennen in Schweden, Wales, Spanien und Finnland geplant.



Wie gewohnt findet ihr alle weiteren Infos auf der Website der European DiRT Series selbst.