European DiRT Series startet

Spätestens, als im Frühling 2020 ein gewisses Virus begann, die Welt zu verändern, machten wir durch den Start unserer Motorline Rallye Challenge klar, dass uns auch virtueller Rallyesport mehr als nur am Herzen liegt. Und wir freuten uns sehr, dass sich schnell viele unter euch fanden, die das ebenso sahen und fleißig mit uns um Bestzeiten fuhren. Für all jene unter euch, aber freilich auch alle anderen E-Racer, haben wir nun eine Art "Nachfolge-Tipp": Die European DiRT Series, übrigens ins Leben gerufen durch Adrian Hell, aka Clxssiq, der auch bei der MRC mit von der Partie war.



Eben jener hebt die Idee, sich in DiRT Rallye 2.0 zu messen, nun aber aufs nächste Level; auf europaweites nämlich. Die Qualifikationsläufe starten am 28. Mai 2023, also diesen Sonntag, und laufen dann drei Wochen lang. Hell lässt wissen: "Es ist so viel Training erlaubt wie nötig, die Stages können aber nur 1 Mal durch den Club eingereicht werden, also sollte man aufpassen!"



Preisgeld oder dergleichen ist bei der nicht von offizieller Stelle wie dem Entwickler, Publisher oder der FIA unterstützten, sondern rein privat organisierten Projekt aktuell keines vorgesehen, man bemüht sich aber gemeinsam mit den Partnern darum, dass vielleicht doch noch um mehr als nur Spaß und Ruhm gefahren werden kann. Nichtsdestotrotz haben sich schon jetzt - ohne Preisgeld - Teilnehmer aus 30 Ländern angemeldet. Zudem sind einige Top-Teams wie EXR oder BoxCut eSports dabei. Und auch mit anderen Ligen ist man im Austausch.



Alle nötigen Infos zur Teilnahme und dem weiteren Verlauf findet ihr auf der Website der European DiRT Series selbst.



Wir drücken schon jetzt allen, die sich entscheiden mitzumachen, fest die Daumen. Vertretet motorline.cc würdig. Wir werden zusehen. ;-)