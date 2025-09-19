RALLYE

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
Suche ein- und ausblenden.
Evans im WRC-Titelkampf Sebastien Ogier ist auf Kurs zu WM-Titel Nummer 9
Toyota Gazoo Racing

Evans warnt im WRC-Titelkampf: "Ogier wird nur schwer zu schlagen sein"

Elfyn Evans will Sebastien Ogier im WRC-Titelrennen Paroli bieten: Doch der Franzose ist in Topform und jagt seinen neunten Weltmeistertitel

Der Kampf um die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2025 spitzt sich nach der Rallye Chile weiter zu. Drei Rallyes vor dem Saisonende trennen die beiden Toyota-Piloten Sebastien Ogier und Elfyn Evans im WM-Klassement nur zwei Punkte. Während Ogier in Chile seinen fünften Saisonsieg feiern konnte, musste sich Evans um 11,0 Sekunden geschlagen geben und die Gesamtführung an seinen Toyota-Teamkollegen abgeben.

Evans, der weiterhin auf seinen ersten WM-Titel hofft, zeigte sich kämpferisch, räumte aber auch ein, dass Ogier nur schwer zu schlagen sein wird. "Wir wissen, wie schnell er überall ist. Das ist die Realität und genau das ist unsere Herausforderung", erklärte Evans, der in Chile seinen sechsten Podestplatz der Saison erzielte.

"Es ist kein Geheimnis, dass er einer der besten Fahrer ist, die es in diesem Sport je gegeben hat. Über die letzten drei Rallyes wird er nur schwer zu schlagen sein, aber wir werden unser Bestes geben", so Evans weiter.

Warum Evans zuversichtlich auf die nächsten Rallyes blickt

Der Waliser hatte vor Chile noch neun Punkte Vorsprung, liegt nun aber mit zwei Zählern Rückstand auf Platz zwei. Als nächste Station steht Zentraleuropa-Rallye auf Asphalt im Kalender, gefolgt von der Rallye Japan, die Evans ebenfalls optimistisch stimmt: "Ich denke, alles ist offen bei den nächsten beiden Asphalt-Events. Wir haben in der Vergangenheit auf beiden Strecken gute Leistungen gezeigt, darauf können wir aufbauen."

Trotz der Niederlage in Chile zog Evans ein positives Fazit. Nach Problemen beim Tempo in Paraguay zeigte er in Chile wieder eine deutlich bessere Geschwindigkeit und führte das Feld zu Beginn sogar an, bevor Ogier am Samstag die Kontrolle übernahm. "Natürlich ist es ein gemischtes Gefühl. Wir haben in Paraguay wirklich gelitten, hier war die Pace deutlich besser. Der Preis für unsere Startposition am Freitag war hoch, aber insgesamt war es ein solides Wochenende", so Evans.

Ogier hingegen sieht sich nach seinem jüngsten Triumph in einer komfortablen Position, bleibt aber vorsichtig. Mit fünf Siegen aus acht Einsätzen und einer makellosen Podestbilanz sammelte er bislang im Schnitt 28 Punkte pro Rallye. In Chile erreichte er sogar das Maximum von 35 Punkten.

Ogier: "Entspannen können wir noch nicht"

"Wir haben an diesem Wochenende die Punkte mitgenommen, die wir verdient haben. In Paraguay war das nicht möglich, daher bin ich diesmal direkt zufrieden", sagte der achtmalige Weltmeister. "Natürlich ist es sehr positiv, mit zwei Punkten Vorsprung in die letzten drei Rallyes zu gehen. Die Saison war bisher fast perfekt, aber eine perfekte Saison ist nahezu unmöglich. Das ist noch nie gelungen. Drei Läufe stehen noch aus, und die Gelegenheit ist da, aber es wird schwierig. Entspannen können wir uns noch nicht."

Sollte Ogier, der seit 2022 nicht mehr Vollzeit in der WRC fährt, tatsächlich seinen neunten WM-Titel gewinnen, würde er mit seinem Landsmann und früheren Erzrivalen Sebastien Loeb gleichziehen.

Motorsport-Total.com

Ähnliche Themen:

WRC, Sardinien: Nach SP12

Ogier übersteht brutalen Samstag

Sebastien Ogier geht als Führender in den Schlusstag bei der Rallye Italien, nach einem chaotischen Samstag mit strauchelnden WRC-Konkurrenten

WRC Safari: Nach Tag 4 (SP16)

Evans nach Abnutzungsschlacht auf Siegkurs

Nach weiteren Problemen für seine Toyota-Teamkollegen führt Elfyn Evans die Safari-Rallye vor dem Schlusstag mit einem deutlichen Vorsprung an

WRC Safari: Nach Tag 3 (SP10)

Defekt bremst Tänak - Evans knapp vorne

Ott Tänak dominiert über weite Strecken den Freitag bei der Safari-Rallye, ehe ihn ein Defekt zurückwirft: Elfyn Evans führt knapp vor Kalle Rovanperä

News aus anderen Motorline-Channels:

Back to the Roots

Toyota Land Cruiser im Familienautostest

Im Grunde war der Toyota Land Cruiser immer da. Nun ist er aber wieder so wie früher: weniger luxuriös – dafür praktisch, robust und leistbar. Ideal für abenteuerlustige Familien.

Elektrisch: Ori und Alpha

Gowow bringt Elektromotorräder nach Europa

Österreich, Deutschland und die Schweiz zählen zu den ersten Ländern, in die Gowow seine leichten Elektromotorräder mit austauschbaren Akkus importiert. Die ersten Kunden profitieren von einem Sonderpreis.

Indy 500 interessiert ihn nicht

Verstappen kündigt Nürburgring-Start an

Max Verstappen hat die Nordschleifen-Lizenz im Porsche GT4 erworben und spricht über seine Motivation, Le-Mans-Träume und Abneigung gegen das Indy 500

Weitere Artikel:

ORM/ARC, OBM Rallye: Bericht

Wagner siegt vor Lengauer und Waldherr

Sieg für Fünffach-Staatsmeister Simon Wagner. Die famos fahrenden Albert von Thurn und Taxis (Unfall) und Martin Kalteis (Technik, auf letzter SP) fallen aus. Marcel Neulinger wird Junioren Staatsmeister, Günther Königseder Staatsmeister der TEC7 HRM.

ARC, OBM Rallye: Bericht Friedl

„Serviceteam – volle Kraft voraus!“

Eugen Friedl und Helmut Aigner vom MCL 68 konnten trotz Getriebeschaden an Ihrem Mitsubishi Evo IX am 1.Tag Dank dem nächtlichen Einsatz der Service-Crew das Ziel erreichen.

WRC2-Champion Oliver Solberg

Kommt jetzt das Rally1-Comeback?

Oliver Solberg krönt seine Saison mit dem WRC2-Titel und spricht über seine Chancen auf ein Rally1-Cockpit 2026

ARL: Rallye Radio & Live Videos

Austrian Rallye Legends: Rallye Radio

Bei den Austrian Rallye Legends powered by ARBÖ sind Noir Trawniczek und Bar Bra wieder auf "Stimmenfang" - und: Auf der ARL-Facebook-Seite gibt es Freitag und Samstag Live Videos.

Wer kann Wagner schlagen?

Simon Wagner bereits Staatsmeister 2026?

Simon Wagner wurde heuer zum fünften Mal in Folge Staatsmeister - wer könnte 2026 diese Serie beenden? Wer plant, Wagner herauszufordern und wer hätte auch das Zeug dazu? Wir haben uns umgehört…

ARC, OBM Rallye: Bericht Reischer

Tolle Premiere des reinen Easy Drivers Fahrlehrer Teams

Beim finalen österreichischen Rallyestaatsmeisterschaftslauf, der OBM Land der 1000 Hügel Rallye rund um Krumbach kam es zur vielbeachteten Premiere eines reinen „Easy Drivers" Fahrlehrerteams.