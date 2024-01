Toyota-Pilot Elfyn Evans ist bereit für den Saisonauftakt der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2024, die Rallye Monte-Carlo (25. bis 28. Januar). Der Waliser, der im Dezember eine Zwangspause einlegen musste, nachdem er sich bei einem Fahrradsturz eine Rippenverletzung zugezogen hatte, wird in der kommenden Woche bei einem Toyota-Test wieder im Yaris GR Rally1 sitzen.



"Wir haben unseren Plan nicht geändert. Elfyn wird mit den anderen Fahrern testen", wird Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala von WRC.com zitiert. Evans hatte sich die Verletzung Anfang Dezember zugezogen und musste deshalb seine Teilnahme an der offiziellen FIA-Siegerehrung in Baku absagen.



Auch einen Test auf Schnee in Finnland hatte Evans wegen der Rippenverletzung verpasst. Für Latvala ist das aber kein großer Nachteil. "Er hat im vergangenen Monat in Finnland etwas Fahrzeit verpasst, aber das war mehr eine Vorbereitung auf Schweden", sagt er.



"Ich glaube nicht, dass er viel verpasst hat. Taka [Takamoto Katusta] ist für ihn eingesprungen, sodass wir das Auto fahren konnten. Jetzt kehrt Elfyn beim Pre-Event-Test zurück, um sicherzustellen, dass er für den Saisonstart bereit ist", so Latvala weiter.



Evans hatte sich 2023 im Kampf um den WM-Titel seinem Teamkollegen Kalle Rovanperä geschlagen geben müssen. Da der Finne in diesem Jahr nicht die komplette WRC-Saison bestreiten wird, gilt Evans als Titelanwärter Nummer eins.



Das Fahreraufgebot für die Rallye Monte-Carlo hat Toyota noch nicht bekannt gegeben. Es wird jedoch erwartet, dass neben den beiden Vollzeit-Piloten Evans und Katsuta auch Sebastien Ogier seine Heimrallye bestreiten wird, während Rovanperä den Saisonauftakt auslässt.