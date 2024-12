Besondere Ehre für die wohl erfolgreichste Motorsportlerin der Geschichte: Michele Mouton wurde am Freitagabend im Rahmen der Preisverleihung des Motorsport-Weltverbandes in Ruanda mit dem FIA-Award für ihr Lebenswerk ausgezeichnet.



Sichtlich überrascht nahm Mouton die Trophäe von FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem entgegen. "Ich möchte mich bedanken. Mit dieser Ehre habe ich nicht gerechnet, vielen Dank. Es ist mir eine große Freude", sagte Mouton, die von den Anwesenden mit stehenden Ovationen gefeiert wurde.



Mouton blickt auf eine 50-jährige Motorsportkarriere zurück, die 1982 mit dem zweiten Platz in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) gekrönt wurde. In den vergangenen Jahren war sie FIA-Sicherheitsbeauftragte für Rallyes. Dieses Amt gibt die Französin nun ab und tritt in den Ruhestand.



"Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber die Zeit vergeht so schnell", sagt Mouton. "Ich habe 50 Jahre meines Lebens im Motorsport verbracht, 15 Jahre als Rallyefahrerin, 20 Jahre als Organisatorin des Race of Champions und nun 15 Jahre bei der FIA".



"Ich gehe heute, und heute steht die Sicherheit an erster Stelle, und ich bin zufrieden mit allem, was wir mit dem gesamten Team der FIA tun. Jetzt überlasse ich das Wort den Jüngeren und ich weiß, dass sie sehr gut weitermachen werden", sagte Mouton.



Bevor Mouton selbst geehrt wurde, überreichte sie die WM-Pokale an Thierry Neuville, dessen Beifahrer Martijn Wydaeghe und Toyota-Projektleiter Yuichiro Haruna.



"Seit vielen Jahren sind wir auf der Jagd nach diesem ganz besonderen Titel, und es fühlt sich wie eine Belohnung für all die Jahre harter Arbeit an", sagte Neuville. "Wir sind seit 2012 in der Rallye-Weltmeisterschaft, also schon sehr lange."



"Es ist eine Belohnung für uns, aber auch für unser Team, die Crew um uns herum, die das ganze Jahr über so hart wie möglich gearbeitet hat, um diesen Titel zu gewinnen, und wir sind wirklich stolz", so der Belgier. "Es ist auch eine große Last von unseren Schultern gefallen und ich bin mir sicher, dass wir die kommende Saison noch mehr genießen werden."