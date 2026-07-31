Flörsch @ Saarland-Pfalz Rallye

Vom Formel-E-Testprogramm direkt auf die Wertungsprüfung: Sophia Flörsch startet am 14. und 15. August im Opel Mokka GSE Rally als Gaststarterin bei der ADAC Saarland-Pfalz Rallye im ADAC Opel GSE Rally Cup. Damit verbindet die Test- und Entwicklungsfahrerin das neue Opel-Engagement in der elektrischen Weltmeisterschaft mit dem elektrischen Rallyesport, den die Marke mitbegründet hat und seit Jahren erfolgreich prägt.



Der Ausflug ist ein motorsportliches Abenteuer: Auf der einen Seite Formel E mit Simulator, Datenanalyse und Entwicklungsarbeit auf Weltmeisterschaftsniveau, auf der anderen Seite elektrischer Rallyesport mit Beifahrer, Aufschrieb und vollem Einsatz auf wechselndem Untergrund. Flörsch lebt damit den GSE-Sprung von der Straße über die Rallye bis hin zur Weltmeisterschaft. Dass sie im Alltag selbst einen Opel Mokka GSE fährt, macht diesen Wechsel besonders authentisch: Sie kennt die Basis bereits von der Straße und erlebt nun den technischen Rallye-Zwilling im Wettbewerb.



Challenge accepted: Mit absoluter Präzision an das Limit herantasten



Flörschs Rallye-Gaststart ist eine eindrucksvolle Demonstration von Vielfalt, Leistung und Fortschritt im Motorsport. Gerade erst hat Opel mit dem Mokka GSE Rally bei der Rallye Weiz die Allrad-Konkurrenz aufgemischt und dessen Elektro-Performance auf Rally4-Niveau untermauert. Beim vierten GSE-Rally-Cup-Lauf der Saison werden sich die 15 Teams mit Top-Talenten aus ganz Europa erstmals im Rahmen der Deutschen Rallye-Meisterschaft messen.



„Ich habe schon immer gern neue Challenges angenommen – genau das macht diesen Einsatz für mich so spannend“, sagt Sophia Flörsch. „Den Rallyesport habe ich schon lange verfolgt, aber selbst zu fahren, ist noch einmal etwas völlig anderes: Du musst deiner Co-Pilotin zu 100 Prozent vertrauen, dich an das Limit herantasten und mit absoluter Präzision fahren – denn Auslaufzonen wie auf der Rundstrecke gibt es hier nicht. Dass ich den Mokka GSE als Dienstwagen fahre, macht die Sache natürlich noch cooler – die sportlichen Gene sind auf der Straße schon klar zu erkennen, und jetzt darf ich erleben, was sein Rallye-Pendant wirklich kann.“



Die Fans sind Teil von Sophia Flörschs Rallye-Debüt: In den kommenden Tagen stimmen sie auf den Instagram-Kanälen von Opel Deutschland und Opel Motorsport über das Design des Mokka GSE Rally ab. Opel stärkt damit einmal mehr die Nähe zur Community und bindet sie gezielt in sein Motorsport-Engagement ein.



Drei starke Frauen: Sophia Flörsch trainiert mit Rallye-Assen



Damit aus dem GSE-Crossover ein echter Wettbewerbseinsatz wird, hat sich Flörsch gezielt und intensiv vorbereitet. Gemeinsam mit ihrer Beifahrerin Nina Spitaler absolvierte sie ein dreitägiges Training, das weit über die reine Fahrpraxis hinausging: Kilometer im Auto, Arbeit am Aufschrieb, theoretische Grundlagen und das gemeinsame Einspielen als Duo. Die 29 Jahre alte Nina Spitaler aus Niederösterreich agiert sehr erfolgreich als Rallye-Copilotin, ist selbst als Fahrerin im Rallyecross-Sport aktiv und hat 2024 an der Seite von Gaststarterin Pia Steffe auch selbst Erfahrung im ADAC Opel Electric Rally Cup gesammelt. Als „Trainerin“ fungierte auf dem Gelände des ehemaligen Rallye-Weltmeisters Manfred Stohl in Österreich Claire Schönborn. Die 26-Jährige kehrte 2026 zur Marke mit dem Blitz zurück: In der Junior-Europameisterschaft steuert sie einen Corsa Rally4 des ADAC Opel Rally Junior Teams, im ADAC Opel GSE Rally Cup einen Mokka GSE Rally.



„Die Zusammenarbeit mit Claire und Nina war eine unglaubliche Erfahrung. Wir alle sind hier, um zu zeigen, dass elektrischer Motorsport Spaß macht und dynamisch ist – und dass er die nächste Generation von Rennfahrern und insbesondere Frauen im Motorsport begeistern kann. Zukunftsgerichteter Motorsport ist nicht nur elektrisch, sondern auch diverser. Gemeinsam können wir viel erreichen“, sagt Sophia Flörsch.



Jörg Schrott: „Wir verbinden mit diesem Einsatz unsere Motorsport-Welten“



„Sophia hat schon während ihres ersten Besuchs bei Opel Interesse an unserem Rallye-Projekt und der großen Opel Rallye-Historie gezeigt. Das haben wir aufgegriffen und gesagt: Wenn, dann machen wir es richtig“, sagt Jörg Schrott, Teamchef des Opel GSE Formula E Teams und Opel Motorsport-Chef. „Sophia hat sich im Training stark eingebracht, sehr präzise gearbeitet und schnell Vertrauen in die neuen Abläufe aufgebaut. Wir verbinden mit diesem Einsatz auf besondere Weise unsere beiden Motorsport-Welten – die Formel E und den elektrischen Rallyesport. Entsprechend gespannt sind wir jetzt auf ihre Rallye-Premiere im Saarland.“



Auch für Flörsch liegt der Reiz nicht nur im Fahren. Aus ihrer Entwicklungsarbeit in der Formel E kennt sie den tiefen technischen Austausch mit Ingenieuren, die strukturierte Analyse und die intensive Vorbereitung im Detail. „In der Formel E wird jedes Detail analysiert, und genau diese gründliche Arbeit mag ich sehr“, sagt Flörsch. „Im Rallye-Auto kommt jetzt noch einmal eine neue Ebene dazu: Aufschrieb, Rhythmus, Vertrauen, auch mal Schotter – das ist anders als Rundstrecke und genau deshalb so reizvoll. Ich bin ohne starre Erwartungen an die Aufgabe herangegangen, will dazulernen, sauber ins Ziel kommen und dabei natürlich ein gutes Ergebnis mit meinem Mokka GSE Rally holen.“



Große Bühne: Deutscher Meisterschaftslauf mit neuen Herausforderungen



Der ADAC Opel GSE Rally Cup trägt bei der ADAC Saarland-Pfalz Rallye rund um Illingen seinen vierten Saisonlauf aus. Der Lauf zur Deutschen Rallye-Meisterschaft beginnt am Freitagnachmittag, 14. August, und endet nach 14 Wertungsprüfungen, darunter eine knapp 20 Kilometer lange Sprintprüfung, am Samstagabend, 15. August, in Illingen. Nach fünf Jahren mit dem Corsa Rally Electric kommt im weltweit ersten elektrischen Rallye-Markenpokal seit dieser Saison der Opel Mokka GSE Rally zum Einsatz. Mit einer Leistung von bis zu 207 kW (281 PS) und einem satten Drehmoment von 345 Newtonmetern ist der neue Kundensportrenner mehr als doppelt so stark wie sein Vorgänger.