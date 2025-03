Fragen zum Seriensponsor

Seit zwei Jahrzehnten ist der Wunsch in Österreichs Rallyeszene zu vernehmen: Ein Seriensponsor wäre nötig, um der Österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft (ORM) wieder mehr Geltung zu verleihen, um Veranstalter in schwierigen Zeiten am Leben zu erhalten und um den Nachwuchs zu fördern…



Dem gemeinnützigen ORM Promotor ist es nun gelungen, neben dem bereits erfolgten Sponsoring der Junioren Staatsmeisterschaft (Preisgelder für die Top3) in den Jahren 2023 und 2024 einen solchen Seriensponsor zu finden. Am vergangenen Samstag wurde im Rahmen der Vienna Motorsport Show im Wiener Kaufhaus Riverside die Firma TEC7 als ORM Seriensponsor sowie als Co-Sponsor der Junioren-Staatsmeisterschaft präsentiert. Hinter TEC7 stehen Karl Wagner und Gerda Zauner - als fünffache Historische Europameister bzw. zweifache Historische Staatsmeister im blitzgelben Porsche keine Unbekannten in der Rallyeszene.



Wir haben uns erlaubt, ergänzend zur Presseaussendung des Promotors einige Fragen an Karl Wagner (TEC7) und Günter Knobloch (stellvertretend für den ORM Promotor RSP) zu stellen…



Mit welcher Summe sponsert TEC7 die ORM? In den Statuten des Promotors wird in einer Art Preisliste der Seriensponsor mit 30.000 Euro beziffert…



Karl Wagner: „Richtig, diese Summe steht in den Statuten des Promotors. Nachdem wir aber schon Mitte März haben, gibt es im ersten Jahr eine kleine Erleichterung und in den Folgejahren schaut man, was noch alles möglich ist. Da gibt es eine Basis, die ohnehin festgesetzt ist und dann wird man sehen, wie es sich entwickelt. Wenn alles gut läuft, kann es noch viel mehr Erfolg bringen, als wir uns alle miteinander wünschen. Und ich gehe davon aus, dass es ein Erfolg wird.“



Wer profitiert von dem Sponsoring? In welchen Bereichen wird das Sponsorgeld eingesetzt?



Günter Knobloch: „Die gemeinnützige Rallye-Sport Promotor gGmbH ist die Plattform, auf der Folgendes finanziert wird: Das sind die TV-Berichte, die sehr kostspielig sind. Das sind journalistische Berichte, die angekauft werden. Das ist ein GPS System, das sind künftig verstärkte Bildmaterialien oder auch die ORM-App, wo wir mittlerweile 19.000 User haben. Und natürlich geht auch eine Summe an die Veranstalter, so wie das auch schon bei den im Vorjahr eingezahlten Sponsorgeldern der Fall war, wo auch jeder Veranstalter eine gewisse Summe für die Saison 2024 erhalten hat. Und über die winterfahrtraining.at Junioren Rallye Staatsmeisterschaft powered by TEC7 werden auch wieder die Junioren unterstützt. Was viele nicht sehen: Die Gemeinnützigkeit der Plattform bedeutet, dass die Gründungsmitglieder wie ich selbst oder meine Kollegen keine Bezahlung erhalten, das steht so in unseren Statuten. Und: Es gibt ohnehin am Ende jeder Saison einen detaillierten Bericht darüber, in welchen Bereichen welche Summen ausgegeben wurden.“



Karl Wagner: „Ich verstehe schon, dass ein Seriensponsor die Menschen in ihren Wünschen beflügelt - dass dann jede Rallye ohne Nenngeld zu fahren ist und dass am Besten zusätzlich noch Reise- und Hotelkosten bezahlt werden. Das wäre natürlich schön, das kann ich verstehen - aber wir müssen realistisch bleiben. Was wir aber sicher tun werden: Wir unterstützen die Veranstalter, wir machen rund um jede Rallye drei bis vier Events mit Kunden von uns, wo Mitfahrten und Tickets für die Rallyes verlost werden, wovon dann wieder der Veranstalter profitiert. Wir wollen mehr TV- und Medienberichte, sodass auch jeder mit seinen Sponsoren eine bessere Plattform vorfindet. Ich würde natürlich gerne jedem Veranstalter sofort hohe Summen zukommen lassen - doch das muss man langfristig betrachten, am Ende muss sich dieses Produkt so entwickeln, dass es für alle passt.“



Warum finanziert TEC7 dem norwegischen Jungpiloten Martin Stenberg eine Saison in der winterfahrtraining.at Junioren Rallye Staatsmeisterschaft powered by TEC7? Hat man keinen schnellen jungen Österreicher gefunden?



Karl Wagner: „Für die übergeordnete belgische Novatech-Gruppe, wo wir mit TEC7 den österreichischen Markt betreuen, ist Norwegen neben der Heimat Schweden der stärkste Markt. Über diese Schiene ist dieses Sponsormodell entstanden und da möchte Martin, der schon im Vorjahr in Weiz gefahren ist, in der österreichischen Meisterschaft Erfahrungen sammeln, um dann ab nächstem Jahr in Norwegen zu starten. Aber: Nebenbei gibt es auch Sponsoring für den einen oder anderen heimischen Jungpiloten von unserer Seite aus.“