Franz Wittmann wurde 75

Unser aller Franz ist 75 geworden und ohne ihn gäbe es viele tolle Erinnerungen nicht! Natürlich denkt man sofort an Wittmanns Weltpremiere 1981 im Audi Quattro - meine erste Erinnerung geht aber zurück nach Freistadt 1979. Als viele Fachleute dem Franz erklärten, dass man mit einem Porsche und Heckantrieb auf Eis und tiefem Schnee die Jänner-Rallye nicht gewinnen kann - und er es justament tat.



Wie auch ein Jahr später mit dem Audi 80 und Vorderradantrieb - und erst dann begann die Dominanz mit Allradantrieb. Für mich ist sein 3. Gesamtrang beim WM-Lauf 1982 in Portugal (damals bereiste man fast 640 SP-Kilometer ) Grund genug gewesen, den Rallyesport im "Sport am Montag" zu promoten - wie auch schon sein Antreten mit Rudi Stohl und dessen Lada im Jahr zuvor bei der Safarirallye in Kenia.



Seine unglaubliche Siegesserie 1983 mit neun ersten Plätzen. Der erste Sieg eines Österreichers mit Lancia beim WM-Lauf 1987 in Neuseeland von dem der ORF ebenso berichtete wie vom 3. Rang im Jahr darauf in Argentinien. Natürlich gab es auch im Toyota eine Siegesserie nach der anderen und als er im zarten Alter von 50 Jahren neben seinem Golfplatz auch im Rallyesport noch einmal die Nummer EINS sein wollte, schaffte er es mit der Corolla 2001 wie selbstverständlich.



Ich nehme an, der "Wittmann Franz" feiert heute mit einer gediegenen Golfrunde im Adamstal, nimmt ein kleines Speckbrot bei Schwiegermutter Herta hoch droben auf der Halfway und plaudert beim Abendessen mit seiner Rolanda über Vergangenheit und Zukunft. Auf weitere 25 Jahre lieber Franz, Du hast dem heimischen Rallyesport, aber auch den Golfern viel gegeben.