Immer wieder ist das K4 RALLY TEAM nicht nur in Österreich, in der Österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft (ORM) angetreten, sondern auch in der Rallye-Weltmeisterschaft, zuletzt bei der RACC Rally Catalunya, bei der Johannes Keferböck und Ilka Minor in der top besetzten WRC2 Platz 18 von 33 gestarteten Teams belegen konnten.



Bei diesen WM-Einsätzen, auch bei der kultigen Rallye Monte Carlo, ist der schwarz-grüne ŠKODA FABIA Rally2 evo nicht nur den Fans ins Auge gestochen, sondern wohl auch den Machern des offiziellen WRC Rally Games. Dort kann man nun nicht nur mit den Boliden von Ott Tänak, Thierry Neuville, Sebastien Ogier, Kalle Rovanperä oder auch Sebastien Loeb fahren, sondern auch mit dem K4-gebrandeten ŠKODA FABIA Rally2 evo.



Johannes Keferböck gibt ganz offen zu: „Das ist für unser K4 RALLY TEAM natürlich eine große Ehre, dass man auch mit unserem Fahrzeug, als Keferböck/Minor Spaß haben kann.“



Ab sofort können also die Gamer weltweit den ŠKODA FABIA Rally2 evo

im kultigen K4 Rally Design auch auf Gaming Konsolen fahren. Das Rally Spiel „WRC Generations“ ist für PS4/PS5, XBOX SERIES & PC erhältlich.



„Motorsport pur - analog und virtuell“



Johannes Keferböck sagt: „Unser K4 RALLY TEAM steht für Motorsport pur - in der analogen Welt ebenso wie nun eben auch virtuell. Damit erreichen wir auch die ganz jungen Fans, so können wir die beiden Welten, virtuell und analog auch miteinander verbinden. Es spricht ja nichts dagegen, dass uns begeisterte Gamer an den Rallyestrecken die Daumen drücken. Darüber würden wir uns ganz sicher freuen.“



Schon seit einiger Zeit sind auch Gaming-Freaks als „Testpiloten“ in der virtuellen Welt unterwegs, um das K4 Rally Browser Game auf Herz und Nieren zu prüfen. Johannes Keferböck nickt: „WRC Generations ist für uns als K4 Rally Team eine wichtige Ergänzung unseres Engagements im Gaming Bereich. Wir arbeiten ja bereits aktiv an unserem eigenen K4 Rally Browser Game, das man bereits testen kann. Umso mehr freut es uns, dass unser Auto nun auch auf Konsolen gespielt werden kann."