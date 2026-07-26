Gesundheits-Update

Nach dem schweren Highspeed-Unfall im Rahmen der ERC Rallye Polen gleich am Beginn der zweiten Sonderprüfung gibt es nun erste Informationen zum Gesundheitszustand von Marcel Neulinger.



Ein Social Media Posting des Profils von Marcel Neulinger mit einem vermeintlichen Zitat von ihm hat sich leider als falsch erwiesen und ist wohl den schwierigen Umständen und dem Optimismus des/der Social Media Beauftragten von Marcel Neulinger zuzuschreiben.



In einem Telefonat mit motorline.cc erklärte Copilot Jürgen Heigl nun die Lage am Sonntagmorgen. Demnach ist Marcel Neulinger aus dem künstlichen Tiefschlaf erwacht, er ist stabil und auch bereits ansprechbar. Wirbelverletzungen wurden keine festgestellt, wohl aber multiple Beinbrüche.



Jürgen Heigl selbst ist nach dem Einschlag mit 22g und einer Verzögerung von 149 auf 0 km/h ebenfalls lädiert, aber dem Vernehmen nach nicht verletzt. Wir wünschen Marcel und Jürgen gute Besserung.