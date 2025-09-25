RALLYE

Gewinnspiel: Rallye-Pässe für die Central European Rally 2025
CER

Gewinnspiel: Rallye-Pässe für die Central European Rally 2025 | 11.09.2025

WRC-Tickets für unsere Leser – mach mit!

3 x 2 Rallye-Pässe warten auf euch – sie gelten für alle vier Tage der heißen Dreiländer-Rallye in Zentraleuropa! Erlebt live mit, ob Sébastien Ogier seinen Vorsprung heimfährt, oder gar Elfyn Evans das Ruder herumreißt.

Mag. Severin Karl

Die Veranstalter haben es Motorline bestätigt: Wir bekommen für die Central European Rally 2025 vom 16. bis zum 19. Oktober 3 x 2 Rallye-Pässe mit Zugang zu den Sonderprüfungen SS2 am Donnerstag und an den Veranstaltungstagen Freitag, Samstag und Sonntag für euch. Wer mitmachen will, schreibt ein E-Mail mit Betreff „Rallye-Ticket-Gewinspiel“ samt vollständiger Adressdaten und Telefonnummer, falls wir mit dir bezüglich der Tickets in Kontakt treten wollen – Einsendeschluss ist der 1. Oktober. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Kompaktes Programm mit bester Aussicht

Auf der Veranstaltungswebsite stehen bereits die detaillierten Pläne der Wertungsprüfungen und aller Besucherzonen zur Verfügung. Sie zeigen, wo die besten Zuschauerplätze an den 18 Wertungsprüfungen liegen – vom Prolog am Donnerstag bis zur Powerstage am Finaltag. Für jede Zone gibt es auf der Homepage des Events eine ausführliche Beschreibung mit Lage, Anfahrt, Infrastruktur und besonderen Tipps. In der Rallyeregion erleichtert ein klares Orientierungssystem den Weg: Jede Wertungsprüfung ist mit einem Buchstaben versehen, die Zuschauerpunkte sind fortlaufend nummeriert (z. B. „A1“, „A2“ an der WP „Golf und Therme“). Vor Ort führt ein übersichtliches Leitsystem von den Hauptstraßen bis zu den Parkplätzen und weiter in die Fanzonen. So gelangen die Besucher einfach und sicher zu ihrem persönlichen Rallyeerlebnis. Neben den Fanzonen an der Strecke bieten auch zahlreiche Orte in der Region Fanaktionen – von Autogrammstunden über Interviews bis hin zu Live-Musik. Zentraler Anlaufpunkt ist dabei immer Passau: Im Servicepark im Messepark Kohlbruck starten und enden die Rallyetage, und hier können die Fans die Teams hautnah bei der Arbeit an den WRC-Boliden erleben. Alle Infos und Skizzen sind ab sofort in Deutsch, Englisch und Tschechisch unter Central European Rally auf der offiziellen Homepage des Events zu finden.

Wie sieht es im Titelkampf aus?

Sébasten Ogier gewann die letzte Rallye in Chile auf Schotter, doch Elfyn Evans, ebenfalls auf Toyota unterwegs, sammelte ebenso reichlich Punkte und liegt nur zwei Zähler dahinter. Evans würde natürlich gern seinen ersten Titel einfahren, doch der erfahrene Franzose ist schwer zu schlagen. Ogier hat bei der Meisterschaft natürlich auch ein spezielles Ziel im Auge: Mit einem neunten Titel würde er ex-aequo mit Sébastien Loeb liegen!

