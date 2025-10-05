RALLYE

Golf & Rallye Turnier 2025
Foto: Angelo Poletto

Golf & Rallye Turnier 2025 | 05.10.2025

Ein „Alex“ für den Franz

Wieder einmal luden Franz Wittmann junior und Sigi Schwarz zum Audi Laimer Golf- und Rallye-Turnier. Am Vorabend erhielt Franz Wittmann zum 75er den „goldenen Alex“ verliehen. Unter den Gratulanten Gabi Husar, Sepp Haider oder auch Filmlegende Otto Retzer, der seinen 80er gleich mit zelebrierte.

Am Vorabend des beliebten Audi Laimer Golf- und Rallye-Turniers wurde beim „Oktoberfest“ bei Audi Laimer ordentlich Gas gegeben. Dort wurden auch sämtliche neue Audi-Modelle präsentiert. Der große Star des Abends war Franz Wittmann, der zu seinem 75.Geburtstag gehörig überrascht wurde.

Vor 44 Jahren veredelte Wittmann die Premiere des Audi Quattro bei der Jännerrallye mit einem handfesten Sieg. Dafür erhielt er von Alexandra Laimer und Audi Laimer-Geschäftsführer Robert Engstler den goldenen „Alex“ überreicht. Doch warum „Alex“? Beifahrer-Legende Sigi Schwarz scherzte: „Der Oscar war schon vergeben!“ In Wirklichkeit ist der „Alex“ eine Auszeichnung, die an den Firmengründer Alex Laimer erinnert. Dass Wittmann diese Ehre zugegen wurde - davon zeigte sich das Geburtstagskind überwältigt. Und erzählte prompt einige Geschichten aus der guten, alten Quattro-Zeit. Zu seinem Sieg 1981 erklärte Wittmann süffisant: „Hätte ich damals nicht gewonnen, hätte der Franz Wittmann nicht gewonnen. So aber hat Audi gewonnen, mit Franz Wittmann am Steuer.“

Rallye- und Golf-Ass Sepp Haider gab ganz offen zu: „Ich habe ihm den Sieg damals wirklich vergönnt. Denn der Franz hat 1981 ein neues Zeitalter eröffnet, er hat die Revolution des Allrad-Antriebs begonnen.“

An diesem Abend hätte Franz Wittmann beinahe einen Kurzhaarschnitt verpasst bekommen - zumindest wurde ihm ein solcher angeboten. Und zwar von niemand geringerem als Otto Retzer. Die glatzköpfige Filmlegende feierte ebenfalls einen runden Geburtstag - mit 80 Jahren outete sich der Regisseur und Schauspieler als waschechter Rallyefan. So ließen es sich Otto und Shirley Retzer nicht nehmen, auf die Geburtstagskinder des Abends anzustoßen und den Abend gebührend zu feiern. Das tat auch Gustav Trubatsch - der frühere Castrol-General und Vater vieler Siege wurde 77.

Schließlich überraschte Alois Gruber die Gäste mit dem hauseigenen Wein aus Sardinien, dem Tenute Maestrale. Johannes Forkl von der Barnfield Distillery brachte zudem Hochprozentiges nach Schladming. Unter den Gästen waren auch Jörg Pattermann, der langjährige Copilot von Franz Wittmann und die früheren Abfahrts-Weltcup-Sieger Klaus Kröll (fuhr 2004 die Pyhrn Eisenwurzen Rallye, Platz 14) und Helmut Höflehner.

Die Organisatoren des Events, Franz Wittmann junior und Sigi Schwarz zeigten sich von dem gelungenen Abend begeistert: „Mit Benzin im Blut geht alles leichter.“

Fit gemacht vom Rallye-Doc

Oder fast alles - schließlich stand am Freitag im Golfclub Schladming das eigentliche Turnier auf dem Programm. Und da hat „Rallye-Doc“ Dr. Helmut Niederecker kräftig mitgeholfen, indem er sich um das Wohlbefinden von Sigi Schwarz (Hand) und Franz Wittmann (Grippe) kümmerte, die sonst vielleicht nicht hätten teilnehmen können.

Bei den Damen war es dann auch Gabi Husar, die legendäre Rallyepilotin und Gattin von Niederecker, die am Grün den Ton angab. Allerdings musste sie sich den Sieg mit Elisabeth Hudelist-Fekonja, ihrer früheren Copilotin teilen.

Bei den Herren war es einmal mehr Sepp Haider, der wieder einmal nicht zu schlagen war.

Der Schlag des Tages jedoch ging an Otto Retzer, der einen 40 Meter Chip zum Birdie einlochte.

Der Golf Flight des Jahres bestand aus Red Bull Überflieger Marco Waltenspiel, BMX-Radler Senad Grosic, Profi-Golfer Bernard Neumayer und Herbert Spreitzer, die kräftig Stimmung auf dem Golfplatz machten. Persönlich betreut wurde das Quartett von Dominic Tritscher, dem Van Deer-Geschäftsführer und Manager von Marcel Hirscher.

96 Teilnehmer folgten der Einladung von Franz Wittmann junior und Sigi Schwarz. Für Sigi gab es einen neuen Piloten: Er durfte fünf Stunden auf dem e-Car von Otto Retzer verbringen…

