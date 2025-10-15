Good News vom MCL68

Eine großartige Neuigkeit hat Georg Gschwandner, der Obmann der Austrian Rallye Challenge und Präsident des MCL68 am Freitagabend im Rahmen der Fahrer- und Teampräsentation in einem öffentlichen Interview bekanntgegeben.



Gschwandner erklärte im Interview mit Herbstrallye-Co-Organisator Mario Popp: „Vorbehaltlich der endgültigen Bewilligung durch die Bezirkshauptmannschaft Baden wird die Austrian Rallye Challenge 2026 mit einem reinen ARC-Lauf eröffnet - und zwar am 28. Februar im Triestingtal.“ Auf Anfrage erklärte Georg Gschwandner, dass Details zu dieser neuen Rallye noch folgen werden.



Es wäre jedenfalls großartig, die ARC-Saison 2026 wieder mit einer reinen ARC-Rallye beginnen zu können. Gschwandner hat bereits im Jahr 2021 großes Organisationstalent gezeigt, als er mit der Blaufränkischland-Rallye die erste Rallye Österreichs unter Corona veranstaltet hat.