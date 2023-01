HTL Mödling: Motorsport trifft auf technische Ausbildung

Im Zuge des "Tag der offenen Tür" in der HTL Mödling, präsentierte sich das RayBAT Racing Team samt Rallyefahrzeugen in der Schule. Das damalig von Pröglhöf ins Leben gerufene Rookie Rallye Team, allesamt Klassenkameraden von Luca, hinterließ mächtig Eindruck und erhielt schon im Jahr 2018 eine Ehrung vom damaligen Direktor, für das besondere Engagement für die Technik, abseits der Schule.



Nun soll durch die Partnerschaft aber direkt in der Ausbildung angesetzt werden. Das neuartige Projekt, mit wissenschaftlichem Hintergrund, weckte auch nun erneut die Aufmerksamkeit in der Direktion und Mag. Dr. Hannes Sauerzopf (Direktor der größten schulischen Einrichtung Österreichs), machte sich selbst am Tag der offenen Türe ein Bild des professionellen Teamspirits und informierte sich interessiert über die Projektdetails. „Die Tatsache, dass im Motorsport die Entwicklung für die Zukunft stattfindet, ist für uns als Bildungseinrichtung interessant. Wir freuen uns über die Kooperation mit Luca, um unseren Schülern zusätzliche Praxis zu ermöglichen.“, so Mag. Dr. Hannes Sauerzopf.



Das erste Team wurde nominiert und am darauffolgenden Tag wurde bereits in der Firma von Luca (Abocar GmbH) das Fahrzeug für die erste Veranstaltung vorbereitet. Melanie, Marvin, Tim und Nico alle Schüler der 3. Klasse erhielten an diesem Tag detaillierten Einblick in die Technik des Einsatzfahrzeuges und konnten aktiv am Rennwagen arbeiten. Zusätzlich wurden die neuartigen Antriebskonzepte diskutiert. Hierfür stellte Stohl Racing den vollelektrischen Opel Corsa e zur Verfügung.



Der erste Rallyeeinsatz für die jungen Techniker, unter Realbedingungen, findet im Zuge der Blaufränkischland Rallye am 3.-4. März statt. Die Schüler sind höchst motiviert und freuen sich auf die Herausforderung, unter Zeitdruck das Fahrzeug von Luca Pröglhöf bestmöglich zu betreuen. Für die weiteren Veranstaltungen werden die nächsten Schüler involviert, um möglichst eine Vielzahl an Schülern die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln und Erfahrungen zu sammeln.