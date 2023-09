Hat Wagner abgekürzt? Wackelt der Titel?

Eigentlich ist auf den ersten Blick alles glasklar. Während Hyundai-WM-Pilot Teemu Suninen die Bucklige-Welt-Rallye außer Konkurrenz gewinnt, bekommt Simon Wagner als Zweiter volle ÖM-Punkte und holt sich mit 10,2 Sekunden Vorsprung vor Hermann Neubauer auch die Staatsmeisterschaft.



Doch nun kommt das große Aber. Neubauer bezichtigt Wagner des Abkürzens, wie er gegenüber dem Rallye-Radio Noir (ab Minute 6:31) sagt: "Ich glaube, dass Simon auf der letzten Prüfung abgekürzt hat, ich hab ein Video davon und werd das sicher weitergeben. Aus meiner Sicht ist das glasklar, ich bin dort extra nicht durchgefahren, weil ich gewusst habe, dass das ein Problem werden kann. In der Rallyeleitung wurde besprochen, dass ein Rad auf der Straße bleiben muss, Simon ist Minimum drei Meter weg. Ob wir Protest einlegen, ist noch offen."



Wagner kontert: "Es steht an der Stelle ein Strohballen, der die Strecke begrenzt, 80 Prozent der Teilnehmer sind so gefahren. Und selbst wenn die Sportkommissäre gegen mich entscheiden, gibt es eine 5-Sekunden-Strafe und wir haben immer noch 5,2 Sekunden Vorsprung. Daher mach ich mir da keine Sorgen."



Ein offizielles Endergebnis steht zwar noch aus, im Stand nach SP 12 scheint aber bereits eine 5-Sekunden-Strafe für Wagner auf, was seine Aussage bekräftigt. Damit wäre Simon Wagner zum dritten Mal in Folge Österreichischer Rallye-Staatsmeister.



WUpdate bestätigt - Ergebnis offiziell! Simon Wagner feiert Titel-Hattrick. Zum offiziellen Schlussbericht