Herbstrallye: Bericht Jaitz

„Wir hatten so lange Probleme mit unserem Fiat Stilo JTD, die uns etliche Einsätze davor verpatzt haben. Dank meines neuen Chef-Mechanikers Michael Rauscher, der früher unserem im Frühjahr so böse verunglückten Kollegen Andi Hulak geholfen hat, scheint jetzt alles ausgeräumt zu sein.“



Nach sieben völlig problemlos gefahrenen Sonderprüfungen bei warmem Traumwetter und vor einer gewaltigen Zuschauerkulisse war das Team Markus Jaitz/Johann Drapela das schnellste der drei Diesel-Teams und belegte in seiner Klasse zudem Platz 2.



„Michael Rauschers Beitrag ist nicht hoch genug einzuschätzen. Knapp ehe wir ins Waldviertel aufgebrochen sind, hat er noch zufällig eine kaputte Dichtung im Auspuffkrümmer entdeckt und diese Donnerstag Nacht gewechselt. Mit Johann Drapela habe ich auch einen Copiloten mit enormer Routine – ich bin schon der 20. Pilot, dem er den richtigen Weg weist -, und ich hatte ihm gerade in Dobersberg viel zu verdanken.“



Markus Jaitz, von Beruf Notfallsanitäter, bedankt sich auch bei seinen Sponsoren, ohne die er seinen Sport nicht ausüben könnte, und kann sich zudem auch über familiäre Rückendeckung durch seine Lebensgefährtin Cornelia freuen.