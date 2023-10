Herbstrallye: Bericht Mayer

Ende gut, alles gut! Daniel Mayer holte gestern seinen ersten Titel in seiner noch jungen Karriere – mit einem elften Gesamtrang und einem Sieg in der Alpe Adria Trophy-Wertung darf er sich über den Gesamtsieg in dieser internationalen Meisterschaft freuen. Und es gibt auch noch eine nationale Zugabe: Buchstäblich in letzter Sekunde fing er in der Austria Rallye Trophy noch Altmeister Raimund Baumschlager ab – und durfte sich auch hier als Gesamtsieger feiern lassen . . .



Wie es dazu kam? Bei der Herbst-Rallye in Dobersberg trat der Gießhübler gestern mit Co-Pilotin Alessandra Baumann (D) mit seinem Citroen C3 Rally2 an, der nach seinem schweren Crash zuletzt in Kroatien in Rekordzeit neu aufgebaut wurde. Und die Ausgangslage war klar: Mayer musste unbedingt das Ziel erreichen, um den bis dahin Gesamt-Führenden Slowenen Darko Peljhan, der im Waldviertel nach seinem Unfall in Kroatien nicht am Start war, noch abfangen zu können.



Und Mayer tat dies mit Bravour, bot über die gesamte Rallye eine solide Leistung – abgesehen von einer kleinen Schrecksekunde in Prüfung Nummer 4 – und gewann am Ende die AART-Wertung überlegen, endete in der Gesamtwertung auf Rang 11. Damit war das große Saisonziel erreicht!



Daniel Mayer: „Ganz ehrlich, ich bin total glücklich. Glücklich, weil es nach Höhen und Tiefen schlussendlich doch noch zum Gesamtsieg gereicht hat. Da bin ich jetzt auch stolz darauf. Und das wir jetzt als Zugabe nun auch noch die Gesamtwertung in der Austria Rallye Trophy gewonnen haben, ist natürlich super. Denn die hatte ich eigentlich gar nicht auf der Rechnung. Die Rallye selbst war für mich schon etwas ganz Neues – denn irgendwie war der Baum, den ich in Kroatien getroffen habe, schon im Hinterkopf, war quasi als Dritter im Cockpit – jetzt kann ich darüber schmunzeln . . .“